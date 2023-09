Regionalfussball «Wir sind in einer Krise»: Das sagt der Sportchef des FC Wattwil Bunt nach der zweiten Kanterniederlage Vier Spiele, vier Niederlagen, 3:18 Tore. Wattwil Bunt ist der Start in die 2.-Liga-Saison gründlich missraten. Am Sonntag setzte es in Bischofszell eine 1:6-Klatsche ab. Besser läuft es in der gleichen Liga Aufsteiger Bütschwil.

Der Abgang von Teamstütze Haxhi Shala (links) hat beim FC Wattwil Bunt eine grosse Lücke hinterlassen. Bild: Beat Lanzendorfer

Da läuft noch nicht viel zusammen. Nach drei meist deutlichen Niederlagen zum Saisonstart wurde es auch am Sonntag nicht besser. Auswärts beim FC Bischofszell setzte es für den FC Wattwil Bunt eine weitere herbe Enttäuschung ab.

Dass die Toggenburger erneut leer ausgehen würden, zeichnete sich rasch ab. Knapp fünf Minuten nach Spielbeginn stand es aus Sicht der Wattwiler bereits 0:2, zur Pause 0:4. Schliesslich mussten sich die Gäste mit 1:6 geschlagen geben. Es ist bereits die zweite Kanterniederlage in dieser Saison. Denn beim Saison-Auftaktspiel war man Arbon mit 1:7 unterlegen.

Zwei Abgänge wiegen schwer

Albert «Gusti» Geiger, Sportchef FC Wattwil Bunt Bild: Beat Lanzendorfer

Albert Geiger, Sportchef des FC Wattwil Bunt, nennt als Hauptgründe die nicht vorhandene Routine auf dem Platz. Geiger verweist insbesondere auf die Abgänge von Haxi Shala und Maximilien Schönenberger. «Beide waren Leistungsträger», sagt der Sportchef. Und beide seien seit der Sommerpause nicht mehr dabei. Diejenigen Spieler, von denen man erwartet habe, dass sie in die Bresche springen, seien nun entweder verletzt oder würden aus verschiedenen Gründen ganz wegfallen.

Gezwungenermassen greift die Mannschaft auf junge Spieler zurück. Dementsprechend unerfahren und fragil ist das Wattwiler Gefüge. Nur fünf Spieler, die am vergangenen Sonntag auf dem Platz gewesen sind, hätten schon Erfahrung aus den letzten Jahren. Alle anderen seien neu von den Junioren zur ersten Mannschaft d. «Das wird eine sehr schwierige Saison für uns werden», sagt der Sportchef Geiger.

Bütschwil schon wieder in der Spur

Er ergänzt: «Schaut man die Resultate der letzten Spiele an, sieht man, dass wir in der Krise sind.» Doch man dürfe den Kopf nicht in den Sand stecken. Das Ziel für das Spiel gegen den FC Henau am Mittwoch sei, «endlich mal zu punkten».

Gepunktet hat am Wochenende der FC Bütschwil. Er lieferte damit die Antwort auf die erste Meisterschaftsniederlage nach über einen Jahr, welche es vor Wochenfrist abgesetzt hatte. Am Samstag entschieden die Bütschwiler das Spiel gegen die zweite Mannschaft den FC Uzwil auswärts mit 3:1 für sich. In der Tabelle belegt die Mannschaft aktuell den dritten Platz. Der Start in die Saison ist dem Aufsteiger geglückt.

Auch vorne mit dabei in der Tabelle ist momentan das Team Frauenfussball Toggenburg. Zusammen mit den Teams aus Romanshorn, Uzwil und Frauenfeld bilden die Toggenburgerinnen in der zweiten Liga ein klares Spitzenquartett. Am vergangenen Samstag bestätigten sie ihre gute Form mit einem 5:0 Auswärtssieg gegen das Frauen-Team vom FC Triesen.