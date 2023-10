Regionalfussball Wieder keine Punkte: Der FC Bazenheid befindet sich nach der 0:1-Heimniederlage gegen Adliswil definitiv in einer Krise - kein Sieger gibt es im Spitzenkampf der Gruppe Die dritte Niederlage in Serie und die gesamthaft fünfte der noch jungen Saison sollten nun allen die Augen geöffnet haben. Statt an der Spitze mitzuspielen, müssen sich die Bazenheider in der 2. Liga Inter wohl nach hinten orientieren.

Die Bazenheider, links Philipp Roth, rechts Nick Romer, treten zurzeit ziemlich verunsichert auf. Bild: Beat Lanzendorfer

Jetzt kann die Krise nicht mehr wegdiskutiert werden. Nach dem 2:3 vor Wochenfrist gegen Lachen/Altendorf und dem 1:2 am letzten Mittwoch in Widnau, muss Bazenheid am Samstag beim 0:1 gegen Adliswil zum dritten Mal in Folge als Verlierer vom Platz.

Was zu denken gibt: Die Niederlage gegen einen äusserst bescheiden auftretenden Gegner war nicht unverdient. Die Einheimischen konnten sich während rund einer Stunde keine richtige Torchance kreieren. Und auch in den letzten dreissig Minuten wirkte der Auftritt alles andere als souverän. Besonders bitter: Der Gegentreffer fiel in der 89. Minute.

Gemäss Trainer fehlt das Glück

Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter sah sein Team mit viel mehr Ballbesitz als der Gegner: «Leider spielen alle Mannschaften sehr destruktiv gegen uns. Uns fehlt im Abschluss zurzeit einfach das Quäntchen Glück. Es ist aber auch so, dass wir die Punkte zu einfach verschenken.» Was er aber auch nicht ausser Acht lassen sollte: In der Offensive fehlen den Bazenheidern die Ideen und die Durchschlagskraft.

Nebst dem von Bernhardsgrütter angesprochenen Glück kommt die Verunsicherung hinzu. Dies, mit ein Grund, weshalb es für Adliswil ziemlich einfach war, mit einer Fünferkette keine Gefahr vor dem eigenen Gehäuse aufkommen zu lassen. Ihre Offensive wirkte auch nicht allzu gefährlich, immerhin konnte sie einen Lattentreffer für sich beanspruchen. Oberholzer setzte den Ball nach 20 Minuten mit einem Freistoss ans Aluminium. Derselbe Akteur war für das siegbringende Tor kurz vor dem Abpfiff verantwortlich.

Was bleibt nach diesem zwiespältigen Auftritt? Bazenheid benötigt dringend ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie es zurzeit den Anschein macht. Nun muss ihr aber bewusst werden, dass sich die Bedingungen verändert haben. Nach der fünften Saisonniederlage hat der Abstiegskampf nämlich definitiv begonnen.

Die erste Gelegenheit, die Krise zu beenden, bietet sich am nächsten Samstag in Frauenfeld. Letztes Jahr konnten sich die Bazenheider nach der spielerisch wohl besten Saisonleistung auf der Allmend mit 4:1 durchsetzen.

Der Spitzenkampf endet unentschieden

Im Topspiel der achten Runde standen sich am Samstag Wil 2 und die SV Schaffhausen gegenüber. Beim 1:1 gingen die Gäste nach gut 15 Minuten in Führung. Dem Wiler Nachwuchs gelang im Verlaufe der zweiten Halbzeit der Ausgleich. Durch die Punkteteilung hat sich an der Ranglistenspitze der Gruppe 4 in der 2. Liga Inter nichts verändert. Die SV Schaffhausen führt das Feld weiterhin an.