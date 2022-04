Regionalfussball Weniger Zündstoff als erhofft: Vor dem Derby in der 2. Liga interregional zwischen dem FC Bazenheid und dem FC Wil 2 Mit dem Übergang in den Monat Mai tritt die Meisterschaft der regionalen Fussballer in ihre entscheidende Phase. Unter besonderer Beobachtung steht die Affiche Bazenheid – Wil 2.

In der Vorrunde gewannen die Bazenheider (am Ball Roman Scardanzan) das Derby gegen Wil 2 auf dem Kunstrasen im Bergholz mit 1:0. Am Samstag kommt es zur Neuauflage. Bild: Benjamin Manser

Bis auf das spielfreie Ebnat-Kappel wird am Wochenende intensiv um Punkte gekämpft. So gestaltet sich das Programm der Toggenburger Fussballvereine in den kommenden Tagen:

Die Vorfreude auf das Derby Bazenheid – Wil 2 war gross. Mittlerweile hat sich das Ganze aber etwas relativiert, weil dem Spiel etwas weniger Bedeutung zukommt als erhofft. Obwohl als aktuell Tabellendritter ausgezeichnet im Rennen, besagt das Reglement, dass der Wiler Nachwuchs Ende Saison nicht aufsteigen kann. Die Wiler würden sicher gern, dürfen aber nicht.

Anders sieht die Situation beim FC Bazenheid aus: Der Rückstand auf die aufstiegsberechtigten Plätze ist nach der Niederlage gegen Kreuzlingen auf sieben Zähler angewachsen. Für den restlichen Verlauf der Meisterschaft dürfte dieser eine zu grosse Hypothek sein. Trotzdem steht ausser Zweifel, dass beide am Samstag den Sieg wollen. Wil 2 möchte dabei Revanche für die unglückliche 0:1-Vorrundenniederlage nehmen.

Nach der deutlichen Pleite gegen Aufsteiger Bischofszell (0:3) muss Wattwil Bunt zum Tabellendritten Romanshorn. Chancenlos reisen die Toggenburger nicht an den Bodensee. In der Vorrunde gewann der Aussenseiter dank zwei Seferi-Toren 2:0. Weshalb soll dasselbe Kunststück nicht ein zweites Mal gelingen?

Vor einer vermeintlich leichten Aufgabe steht Neckertal-Degersheim. Mit Rorschach-Goldach 2 gastiert der Tabellenletzte in Necker, der mit acht Zählern Rückstand zum rettenden Ufer kaum noch Aussichten auf den Ligaerhalt hat. Im Hinrundenspiel erledigten die Neckertaler die Aufgabe beim 5:0-Sieg souverän.

Auf die Bütschwiler wartet mit dem Tabellenelften Rorschacherberg eine auf dem Papier lösbare Aufgabe. In der Hinrunde schickte die Eisenhut-Elf den Gegner mit einer 6:0-Packung auf den Heimweg. Am kommenden Mittwoch kommt es dann zum sehnlichst erwarteten Derby Neckertal-Degersheim – Bütschwil.

Reihen die Kirchberger im Heimspiel gegen Pfyn den zwölften Sieg aneinander, saisonübergreifend wäre es Nr. 17, haben sie den Aufstieg praktisch auf sicher. Vom Öffnen des Sektes will Trainer Domenico Esposito aber noch nichts wissen. Es sei früh genug, wenn der Aufstieg auch rechnerisch Tatsache sei. Dies könnte ausgerechnet eine Woche später gegen Ebnat-Kappel der Fall sein. Bis dann erhalten die Obertoggenburger eine Pause, sie sind an diesem Wochenende spielfrei.

Am Donnerstagabend kam es auf dem Untersand zum Frauenderby Ebnat-Kappel - Bütschwil. Aufgrund der jüngsten Resultate waren die Bütschwilerinnen leicht zu favorisieren, obwohl sie sich in der Vorrunde geschlagen geben mussten. Am Sonntag empfangen die Bütschwilerinnen nun Uzwil, während die Ebnaterinnen gleichentags nach Rapperswil müssen.