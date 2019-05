Regionalfussball: Zweitligist Wattwil Bunt verliert in Wängi und kommt dadurch den Abstiegsplätzen wieder bedrohlich nahe.

Nach der zweiten Niederlage in Folge müssen sich die Zemtrumsstädter wieder nach der Decke strecken. Erfreuliches gibt es trotzdem zu vermelden. Das Trainerduo Jan Rüeger/Patric Porchet steht auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie.