Wattwil Bunt verliert in der 2. Liga regional die Punkte gegen Bronschhofen und hadert mit dem Unparteiischen

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Grüenau zum 2.-Liga-Spiel Wattwil Bunt - Bronschhofen. Obwohl das Heimteam seit mehreren Wochen mit dem Abstieg nichts mehr am Hut ab, wollte es die Punkte nicht kampflos abgeben. Bei der 2:3-Niederlage gaben dann in erster Linie Entscheide des Schiedsrichters zu reden.