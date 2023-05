Regionalfussball Wattwil Bunt und Romanshorn trennen sich 2:2 - die Toggenburger können dadurch den Platz im erweiterten Spitzenfeld verteidigen Fünf Runden vor dem Ende der Meisterschaft steht der Toggenburger Zweitligist auf dem erstaunlichen vierten Platz. Einiges spricht dafür, dass die Mannschaft bis zum Schluss die Position in der ersten Ranglistenhälfte verteidigen kann.

Jeton Seferi (links) und Haxhi Shala schossen jeweils ein Tor für Wattwil Bunt. Bild: Beat Lanzendorfer

Wattwil-Bunt-Captain Christoph Schneider fand nach dem Abpfiff die richtigen Worte: «Der Punkt könnte in der Endabrechnung noch wichtig sein, wir konnten uns einen Konkurrenten auf Distanz halten.» Damit lag er durchaus richtig, denn Romanshorn liegt nach dem 2:2 als Tabellenneunter nur gerade sechs Punkte hinter Wattwil Bunt. Die Reserve der Thurgauer auf die Abstiegsplätze beträgt sechs Punkte.

Sportchef «Gusti» Geiger ärgerte sich vor allem über die harte Gangart in der Schlussviertelstunde. Noch mehr ärgerte ihn aber die rote Karte von Silvio Bahoric kurz vor Schluss. «Ein dummes Foul, das so nicht passieren darf.»

Die Hitze macht vielen zu schaffen

Dass es in der Endphase noch hektisch wurde, dürfte mit den hohen Temperaturen zusammenhängen, die einigen Mühe bereitete. Davor war es eine umkämpfte, aber nicht unfaire Auseinandersetzung mit keinen klaren Vorteilen für ein Team.

Das erste Tor durften die Einheimischen bejubeln. Shala war links an der Strafraumgrenze gefoult worden. Den fälligen Freistoss versenkte er gleich selber zum 1:0. Drei Zeigerumdrehungen später stand es 1:1. Pereira hatte flach in die weite Ecke getroffen. Bei diesem Spielstand ging es in die Pause.

In den zweiten 45 Minuten änderte sich wenig. Die Partie blieb ausgeglichen. Nun waren es aber die Gäste, welche zuerst jubeln durften. Ein hoher Ball schien eine problemlose Beute von Torhüter Cucinelli zu werden. Der Schlussmann agierte aber unglücklich und fälschte den Ball zum Entsetzen seiner Mitspieler ins eigene Tor ab.

Dass es trotzdem noch zu einem Punktgewinn reichte, lag an Jeton Seferi. Nach einem Energieanfall wuchtete er den Ball aus rund 16 Metern zum 2:2 unter die Lattenunterkante. Das wars, die weiteren erwähnenswerten Szenen waren weniger schön, der Unparteiische zückte noch dreimal gelb und einmal rot.