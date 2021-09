Regionalfussball Wattwil Bunt scheitert an sich selbst und bleibt nach der dritten Runde in der 2. Liga auf einem Punkt sitzen Der Toggenburger Zweitligist bezieht beim Aufsteiger aus Bischofszell eine sehr ärgerliche 2:4-Niederlage. Hinzu kommen zwei verletzte Spieler.

Die roten Wattwiler erwischten keinen guten Tag und kassierten gegen Bischofszell eine verdiente Niederlage. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach dem Unentschieden zuhause gegen den FC Steinach stand für den FC Wattwil Bunt am Samstagabend gleich das nächste Duell gegen einen Aufsteiger an.

In die Partie gegen den FC Bischofszell startete man denkbar schlecht. Ein Ballverlust im Aufbauspiel ermöglichte dem Heimteam bereits in der Startphase das 1:0.

Sehr Schnell auf den Rückstand reagiert

Die Toggenburger konnten aber postwendend auf den Rückstand reagieren. Sasha Fernandez erhielt nach einem Foul an ihm einen Penalty zugesprochen, Patrick Caduff verwandelte diesen zum 1:1 nach zwölf Minuten. Es waren in der Folge weitere ärgerliche Fehler der Wattwiler Defensive, welche die Mannschaft zur Pause in Rücklage brachten.

Das zweite Gegentor fiel durch einen Elfmeter, dem Foulspiel im Strafraum war ein flacher Abstoss in die Füsse des Gegners vorausgegangen. Ein weiterer kapitaler Ballverlust in der Wattwiler Verteidigung sorgte dann gar für das 3:1-Pausenresultat, Bischofszell nahm die Geschenke der Gäste dankend an.

Eine grosse Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel blieb beim FC Wattwil Bunt aus. So konnte Bischofszell in der 55. Minute gar auf 4:1 erhöhen. Yannic Porchet brachte eine knappe halbe Stunde vor Spielende etwas Hoffnung zurück, am Ende war das 4:2 aber reine Resultatkosmetik. Neben der Niederlage gab es für die Gäste noch weiteres Ungemach, Arton Ibrahimi und Rafael Bollhalder mussten beide verletzt ausgewechselt werden.

Wattwil Bunt kommt unter Zugzwang

Für den Aufsteiger aus Bischofszell war es im dritten Spiel der erste Sieg, Wattwil Bunt hingegen wartet weiter auf den ersten Vollerfolg. Die nächste Chance bietet sich am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den FC Romanshorn.