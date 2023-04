Regionalfussball Wattwil Bunt liefert gegen Henau eine starke Leistung ab und gewinnt mit 4:1 - Schönenberger trifft dreifach und kassiert später eine gelb-rote Karte Die Bilanz des FC Wattwil Bunt wird immer besser. Nach dem siebten Saisonsieg belegen die Toggenburger in der 2.-Liga-Tabelle Platz 3. Beim Sieg gegen Henau absolvierte Captain Christoph Schneider sein 300. Pflichtspiel.

Maximilien Schönenberger war der überragende Spieler und erzielte für die Wattwiler drei Tore. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach der 0:3-Niederlage beim Leader aus Arbon vor einer Woche wollte der FC Wattwil Bunt am Samstag gegen den Tabellennachbarn FC Henau eine Reaktion zeigen. Es war eine schwierige Aufgabe zu erwarten, mit Haxhi Shala und Jeton Seferi fehlten gleich zwei Schlüsselspieler gesperrt.

Ein positiver Start in die Partie sollte jedoch helfen. Maximilian Schönenberger brachte die Grüenau-Elf schon nach wenigen Minuten mit einem Hammer aus der Distanz in Führung.

Das Fehlen der Stammkräfte gut weggesteckt

Per Handspenalty sorgte Henau in Person von Manuel Bossart nach einer guten Viertelstunde für den Ausgleich. Mit einem guten Teamgeist und viel Laufbereitschaft kaschierten die Wattwiler das Fehlen der Stammkräfte und noch vor der Pause belohnten sie sich für ihre Leistung.

Timo Baumgartner wurde bei einem Dribbling durch die Henau-Defensive mit einem Foul gestoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Schönenberger zum 2:1-Pausenresultat.

Blitzstart entschied vorzeitig

Zum Start in die zweite Halbzeit wurden die Gäste auf dem falschen Fuss erwischt. Die Wattwiler Offensive eroberte am gegnerischen Strafraum einen Ball zurück, Baumgartners Hereingabe brachte Silvio Bahoric im Tor unter. Auf das 3:1 folgte postwendend das 4:1. Schönenberger drückte ein in den Fünfmeterraum getretenen Corner über die Linie, gespielt waren erst vier Minuten seit dem Wiederbeginn.

Eine gelb-rote Karte in der Schlussphase trübte den starken Auftritt des Wattwiler Hattricktorschützen ein wenig, kurz zuvor bekam schon Henaus Robin Holenstein ebenfalls die Ampelkarte zu sehen. Am Resultat änderte sich nichts mehr. In seinem 300. Pflichtspiel feierte Captain Christoph Schneider mit dem FC Wattwil Bunt einen souveränen Heimsieg.