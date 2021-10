Regionalfussball Wattwil Bunt kommt weiterhin nicht richtig auf Touren und liegt nach der Niederlage gegen Rapperswil-Jona nun auf einem Abstiegsplatz Der Toggenburger Zweitligist unterliegt Spitzenreiter Rapperswil-Jona 2 mit 0:4 und verliert Shala wegen eines Platzverweises.

Die Wattwiler, rechts Rafael Bollhalder, hatten gegen Rapperswil-Jona einen schweren Stand. Bild: Beat Lanzendorfer

Auf der Grüenau gastierte der Tabellenleader aus Rapperswil-Jona. Im Vergleich zur Vorwoche und der Pleite in Arbon war es ein deutlich verbesserter Auftritt der Toggenburger.

Die Wattwiler verteidigten solidarisch und spielten vorne gradlinig und mutig. Dennoch musste man nach knapp zwanzig Minuten den ersten Gegentreffer hinnehmen. Ein schnell ausgeführter Standard überraschte alle, davon profitierte Bachmann und erzielte das 0:1.

Der Platzverweis war matchentscheidend

Das Heimteam steckte diesen Rückschlag gut weg und kam in der Folge einem Ausgleich sehr nahe. Verhängnisvolles spielte sich allerdings in der 36. Minute ab. Haxhi Shala wurde bei einem Angriff gefoult, emotionsgeladen attackierte der Wattwiler Regisseur in der Folge seinen Gegenspieler.

Fürs Foul zeigte der Schiedsrichter Gelb, für seine Tätlichkeit flog Shala hingegen direkt vom Platz. Die Rapperswiler konnten sich in Überzahl geduldig zeigen und auf ihre Chancen warten. Dies taten sie souverän, und so trugen sich in der zweiten Halbzeit der Reihe nach Rexhepi, Schiess und Ganiyou in die Torschützenliste ein.

Wattwils Keeper Mattia Rossi hatte noch ein persönliches Highlight, in der Schlussphase parierte er einen Foulpenalty. Dank des 0:4 verteidigen die Gäste die Tabellenspitze, Wattwil Bunt hingegen rutscht auf den vorletzten Rang ab.