Regionalfussball Wattwil Bunt kann dem Aufstiegsfavoriten keine Paroli bieten und unterliegt Tägerwilen auswärts mit 1:4 In der Vorrunde schaffte der Toggenburger Zweitligist eine Überraschung und schlug Tägerwilen durch ein Tor von Marco Osterwalder mit 1:0. Am Freitagabend war aber nichts zu machen. Der Aufstiegsanwärter war beim 4:1-Sieg in allen Belangen die bessere Mannschaft

Maximilien Schönenberger war beim Gastspiel in Tägerwilen Wattwiler Torschütze bei der 1:4-Niederlage. Bild: Beat Lanzendorfer

Bereits am Freitagabend reiste der FC Wattwil Bunt zum Tabellenzweiten Tägerwilen, der sich mitten im Aufstiegsrennen gegen den FC Arbon befindet. Die Toggenburger wollten dem Spitzenteam ein Bein stellen, dazu galt es aber über sich hinauszuwachsen. Besonders, weil mit Christoph Schneider und Romario Mladenovic zwei Routiniers gesperrt und Jeton Seferi verletzt fehlten. Der Start in die Partie gelang den Wattwilern. Nach einer guten Viertelstunde köpfte Maximilien Schönenberger die Gäste nach einem Eckstoss in Führung.

Diese Führung hielt allerdings nicht lange an, eine kleine Unsicherheit in der Wattwiler Hintermannschaft nutzten die Thurgauer gnadenlos aus. Manuel Keller stellte so den Ausgleich wieder her. Tägerwilen war die spielbestimmende Mannschaft und Giuliano Cucinelli im Wattwiler Tor mehrfach gefordert. Darko Anic liess vor der Pause Tägerwilen gleich doppelt jubeln. Erst stieg er nach einem Corner am höchsten und danach stand er bei einer Flanke goldrichtig. So ging das Heimteam mit einer 3:1-Führung in die Pause.

Leistungssteigerung aber kaum Torgefahr

Eine angestrebte Leistungssteigerung gelang dem FC Wattwil Bunt nach dem Seitenwechsel. Zumindest in der Defensive liess die Mannschaft kaum mehr etwas zu. In der Offensive fehlte hingegen etwas das Spielglück, in einem Zweikampf von Haxhi Shala blieb ein erhoffter Elfmeterpfiff für den Wattwiler Regisseur aus.

So mussten die Toggenburger immer mehr riskieren und prompt lief man in der Nachspielzeit in einen Konter, Luca Crupi machte mit dem 4:1 den Deckel drauf. Trotz der Niederlage hat es Wattwil Bunt in der eigenen Hand, in den abschliessenden beiden Saisonspielen sich den Platz in der oberen Tabellenhälfte zu sichern. Im letzten Heimspiel der Saison empfangen die Wattwiler am kommenden Samstag die Mannschaft aus Bischofszell.