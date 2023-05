Regionalfussball Wattwil Bunt holt in der 2. Liga regional gegen ein verstärktes Schlusslicht Linth 04 2 ein 2:2 - Kirchberg hingegen geht in der 3. Liga in Münchwilen unter Zweitligist Wattwil Bunt kann auch bestehen, wenn der Gegner Verstärkung von der 1. Mannschaft erhält, die in der 1. Liga spielt. Der verdiente Punkt beim 2:2 in Näfels bei Linth 04 2 zeugt davon. Kirchberg seinerseits muss in der 3. Liga den Anstrengungen Tribut zollen und kommt beim 3:5 in Münchwilen unter die Räder.

Wattwil-Bunt-Captain Christoph Schneider (in Gelb) reihte sich unter die Torschützen ein. Bild: Beat Lanzendorfer

Wattwil Bunt kassiert am Samstag in der Nachspielzeit ein Gegentor und muss sich deshalb beim Tabellenschlusslicht Linth 04 2 mit einem 2:2 begnügen.

Wer allerdings die genauen Umstände kennt, darf durchaus von einem verdienten Punkt sprechen. Der Gegner erhielt nämlich mehrfach Verstärkung von der 1. Ligamannschaft, um die Ausgangslage im Kampf gegen den drohenden Abstieg verbessern zu können. So gesehen verdient die Leistung der Toggenburger Respekt.

Die spielerische Überlegenheit des Heimteams sollte sich vorerst bemerkbar machen, denn nach einer halben Stunde war das 1:0 Tatsache. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Gut zwanzig Minuten vor dem Abpfiff gelang Captain Schneider der Ausgleich. Als Bouchlaghem eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit Wattwil Bunt in Front schoss, schien der Sieg in Griffweite. Dann begann die Nachspielzeit, in der doch noch der Ausgleich fiel.

Kirchberg kann in Münchwilen nicht nachdoppeln

Zwei Spiele in weniger als 24 Stunden waren zu viel. Kirchberg, der überraschend starke 4.-Liga-Aufsteiger, hatte am Donnerstagabend dank einem Kraftakt aus einem 1:3 ein 4:3 gegen Berg gemacht.

Dabei ist aber derart viel Energie verloren gegangen, die den Toggenburgern am Samstag in Münchwilen gefehlt hat. Die 3:5-Niederlage war die logische Folge davon. Dazu sagte Trainer Domenico Esposito: «Wir konnten speziell in der ersten Halbzeit nicht an unsere gewohnte Leistung anknüpfen und lagen schnell einmal mit 0:3 zurück.»

Diese Hypothek konnte nicht mehr wettgemacht werden. Zwar gelang Aron Schönenberger das 1:3 und Adrian Oberholzer das zwischenzeitliche 2:4. Zu mehr als einem dritten Treffer von Mario Kuhn sollte es aber nicht mehr reichen. Trotz Rückschlag gehört die Esposito-Elf zu den Überraschungen der bisherigen Saison.