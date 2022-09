Regionalfussball «Mit dieser Auszeichnung habe ich nicht gerechnet»: Einst wurde Hanspeter Blatter vom FC Ebnat-Kappel zum Funktionär des Jahres gekürt, nun tritt er zurück Wer in den vergangenen vier Jahrzehnten mit dem FC Ebnat-Kappel zu tun hatte, kam unweigerlich mit Hanspeter Blatter in Kontakt. Nun hat der 71-Jährige an der Hauptversammlung das Amt des Spikopräsidenten an Enrico Fent weitergereicht.

Hanspeter Blatter umrahmt von Präsident Ueli Landert und Aktuarin Karin Blatter. Bild: PD

40 Jahre war Hanspeter Blatter Ansprechpartner für alles, was beim FC Ebnat-Kappel in Verbindung mit dem Spielbetrieb stand. An der Hauptversammlung am 23. September hat der 71-Jährige das Amt des Spikopräsidenten an Enrico Fent weitergereicht.

Mit zehn Präsidenten zusammengearbeitet

Blickt Hanspeter Blatter auf die vier Jahrzehnte zurück, beginnen seine Augen zu glänzen. «Es war eine wunderschöne Zeit, in der viele Freundschaften entstanden sind.» Er erwähnt dabei Ruedi Ledermann vom FC Niederstetten. «Ruedi ist bei den Stettern genauso lange dabei wie ich bei Ebnat-Kappel. Wir freuen uns immer wieder, wenn unsere Vereine aufeinandertreffen und Zeit für ein Gespräch bleibt.»

Wie viele Stunden Hanspeter Blatter in all den Jahren in sein Hobby investierte, kann er nicht sagen. «Das ist auch gar nicht so wichtig, ich habe es immer gern gemacht.» Beim Nachhaken beginnt er dann doch nachzurechnen und meint: «Fünf bis sechs Stunden in der Woche dürften es durchschnittlich schon gewesen sein, wobei es in den Wintermonaten jeweils ruhiger wurde.»

Als Hanspeter Blatter zu Beginn der 80er-Jahre das Amt übernahm, stand dem FC Ebnat-Kappel Fritz Hagmann als Präsident vor. Weitere neun Präsidenten folgten, mit denen Hanspeter Blatter gemäss eigener Aussage immer ein gutes Einvernehmen hatte.

2.-Liga-Aufstieg als sportlicher Höhepunkt

Der 71-jährige stellte sich nicht nur als Funktionär zur Verfügung, er stand auch als Fan hinter den Teams. Als sportlichen Höhepunkt bezeichnet er den Aufstieg der 1. Mannschaft in die 2. Liga in den neunziger Jahren. «Wir sind damals sogar mit dem Fancar zum Aufstiegsspiel ins Puschlav gereist.»

Dass jetzt mit Enrico Fent eine Nachfolgelösung gefunden werden konnte, freut ihn. «Ich habe schon vor einiger Zeit angekündigt, dass ich meinen Posten im Vorstand zur Verfügung stelle, bei Bedarf den Spielbetrieb aber weiter ausführen werde. Dass mit Enrico eine Lösung gefunden wurde, finde ich super.» Sein Nachfolger sei bereits als Verantwortlicher Sport-verein-t im Vorstand tätig. «Bei Fragen stehe ich aber weiterhin gerne zur Verfügung», erklärt Blatter.

Von Verbandsseite schon mehrmals geehrt

Die treue Seele beim FC Ebnat-Kappel wurde für seine Verdienste schon zweimal vom Ostschweizer Fussballverband (OFV) geehrt. Jene vor sechs Jahren kam dabei völlig überraschend. Sie hat Hanspeter Blatter aber ganz speziell gefreut und ist ihm selbstverständlich noch immer in Erinnerung, weil sie unvergesslich bleibt. «Ich wurde an der Nacht des Ostschweizer Fussballs zum Funktionär des Jahres gekürt. Mit dieser Auszeichnung habe ich nie und nimmer gerechnet.»

Das Diplom überreichte ihm Giorgio Contini, damals Trainer beim FC Vaduz, aktuell bei den Zürcher Grasshoppers unter Vertrag. Drei Jahre zuvor erhielt Hanspeter Blatter an der Delegiertenversammlung des OFV in Bazenheid die Würdigung für seine 30-jährige Funktionärstätigkeit.

Zuerst beim FC Bunt Fussball gespielt

Fussball gespielt hat Hanspeter Blatter, der in Ebnat-Kappel aufgewachsen ist, zuerst beim FC Bunt als A-Junior, nach der späteren Fusion mit dem FC Wattwil heute Wattwil Bunt. 1969, im Gründungsjahr des FC Ebnat-Kappel, vollzog er dann den Übertritt zu den Ebnatern und hütete fortan das Tor. Damals wie heute spielte der Verein in der 4. Liga. Nach einem erneuten Abstecher zu den Büntligern kehrte er 1981 ins Doppeldorf zurück.

Apropos 1981. Es war das Jahr in dem Hanspeter Blatter seine Irène vor den Traualter führte. Durch die Geburt der Söhne Alex und Roger war die Familie bald zu viert. Mittlerweile sind Irène und Hanspeter sogar fünffache Grosseltern.

Auf die Frage, weshalb er dem FC Ebnat-Kappel seit mehr als vier Jahrzehnten die Treue hält, sagt er abschliessend: «Ich habe hier schon wunderbare Jahre als Aktiver, Senior und Veteran erlebt und wollte dem Verein etwas zurückgeben. Daraus sind mehr als 40 Jahre geworden.»

Und ganz am Ende möchte er es nicht unterlassen, seiner Ehefrau Irène auf diesem Weg eine Liebesbotschaft zukommen zu lassen: «Sie ist über all die Jahre immer hinter mir gestanden und hat mich auch im administrativen Bereich unterstützt, dafür bin ich ihr dankbar, denn ohne die Unterstützung der Familie könnte man ein solches Amt gar nicht ausführen.»