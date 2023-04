Regionalfussball Warum dem FC Bütschwil der Verlust der Tabellenspitze droht und der FC Wattwil Bunt den weiteren Verlauf der Meisterschaft gelassen angehen kann Am letzten April-Wochenende beginnt für die regionalen Fussballer das letzte Drittel der Meisterschaft 2022/2023. Im Toggenburg dürfen sich weiterhin vier der acht Aktivteams Chancen für den Aufstieg ausrechnen.

Die gelben Kirchberger treten zurzeit unwiderstehlich auf. Von links: Captain Patrik Brändle (hinten), Adrian Oberholzer und Florian Schefer. Bild: Beat Lanzendorfer

Den Startschuss auf das Fussball-Wochenende feuert Neckertal-Degersheim (3. Liga) bereits am Donnerstagabend mit dem Heimspiel gegen Aadorf ab. Am Freitag folgt Kirchberg, das in Berg den fünften Vollerfolg in Serie im Visier hat. So geht es in den kommenden Tagen weiter:

In der Hinrunde bekundete Bazenheid beim 3:2-Auswärtssieg gegen Schlusslicht Amriswil Mühe. Und obwohl den Thurgauern Anfang April gegen Thalwil der erste Saisonsieg gelang, werden sie sich am Ende der Saison aus der 2. Liga Inter verabschieden müssen.

Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt bei noch acht ausstehenden Spielen 19 Punkte. Eine zu grosse Hypothek. Für Bazenheid käme es einer Enttäuschung gleich, wenn der elfte Saisonsieg nicht am Samstag realisiert werden könnte.

Die Wattwiler (2. Liga) können als Tabellendritte ohne Sorgen das letzte Drittel der Meisterschaft in Angriff nehmen. Anders sieht es beim nächsten Gegner Eschenbach aus. Die Mannschaft hat eine Reserve von sechs Punkten auf die Abstiegsplätze und bei noch sieben ausstehenden Partien dürfte die bisherige Ausbeute kaum reichen, um die Liga zu halten. Der Ranglistensiebte steht am Sonntag deshalb mehr unter Zugzwang als die Wattwiler. In der Vorrunde gewannen die Toggenburger mit 3:2.

Sowohl Kirchberg als auch Berg sind vor knapp einem Jahr in die 3. Liga aufgestiegen. Während die Toggenburger zu den grossen Überraschungen zählen und Platz 3 belegen, nehmen die Thurgauer auf Position 10 eine Nebenrolle ein. Weil Kreuzlingen 2 aber noch schlechter unterwegs ist, hat Berg den Ligaerhalt praktisch auf sicher. Das Spiel findet bereits am Freitagabend statt, dabei möchte Kirchberg den fünften Sieg in Serie holen.

Nachdem sich die Bütschwiler an den vergangenen zwei Spieltagen jeweils nur mit einem Unentschieden begnügen mussten, droht nun in der 3. Liga Gruppe 4 der Verlust von Platz 1. Müssen sie in Münsterlingen erneut Punkte abgeben und gewinnt Zuzwil gleichzeitig in Münchwilen, würde der bisherige Tabellenzweite an den Bütschwilern vorbeiziehen.

Von einer Krise will Trainer Andi Büsser noch nichts wissen. Trotzdem hat sich der einstmals komfortable Vorsprung in der 4. Liga Gruppe 7 von zehn Punkten in den letzten zwei Runden halbiert. Gegen Abstiegskandidat Weinfelden-Bürglen 1b müsste es für die Ebnater aber machbar sein, die kleine Durststrecke zu beenden.

Nach drei Niederlagen in Folge ist beim Team Toggenburg der Knoten endlich geplatzt und der erste Sieg in diesem Jahr im Trockenen. Nun heisst es möglichst an 2.-Liga-Spitzenreiter Widnau dranzubleiben. Schlagen die Toggenburgerinnen Romanshorn, könnten sie nach Punkten zum Tabellenführer aufschliessen, weil dieser sein Programm erst am Dienstag gegen Ems fortsetzt.

Die Ebnater Frauen blieben am letzten Sonntag beim 1:6 gegen Widnau chancenlos. Am Samstag gastiert mit Au-Berneck eine Mannschaft auf dem Untersand, der in der 2.-Liga-Tabelle hinter den Ebnaterinnen liegt. Es wäre eine gute Gelegenheit, etwas für das angeknackste Selbstvertrauen zu tun.