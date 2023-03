Regionalfussball Vorentscheidende Tage für die Bütschwiler Fussballerinnen und Fussballer – einem der beiden Teams droht der Verlust der Tabellenspitze Am Wochenende greift mit Ebnat-Kappel die letzte Aktivmannschaft in den Spielbetrieb ein. Die Obertoggenburger und weitere drei Vertreter aus dem Thurtal liebäugeln mit dem Aufstieg. Dazu zählen auch die Bütschwiler Frauen, die vor Wochenfrist einen Rückschlag erlitten haben und bei denen nun im Spitzenkampf in Widnau die Spitzenposition auf dem Spiel steht.

Der Bütschwiler Pascal Hollenstein (links) im Zweikampf gegen den Kirchberger Adrian Oberholzer. Bild: Beat Lanzendorfer

So sieht das Programm der regionalen Fussballer vor dem fast spielfreien Osterwochenende aus:

Die Bazenheider ziehen in der 15er-Gruppe der 2. Liga inter ihr spielfreies Wochenende ein. Nächster Termin ist am Gründonnerstag um 20 Uhr in Chur.

Die Wattwiler haben am letzten Wochenende viel Moral bewiesen und aus einem 0:2 gegen Steinach ein 2:2 gemacht. Die Serie der Ungeschlagenheit ist mittlerweile auf sechs Spiele angewachsen. Wenn man bedenkt, dass die Toggenburger als 2.-Liga-Abstiegskandidat gehandelt worden sind, ist dies eine aussergewöhnliche Entwicklung. Nun folgt mit Calcio Kreuzlingen ein weiteres Heimspiel. Der Absteiger hat bisher nur einen Zähler mehr als die Wattwiler gesammelt.

Nach der zuerst verschobenen Partie gegen Sirnach, aus der später ein Forfaitsieg für die Kirchberger resultierte – die Thurgauer hielten die Richtlinien bei einer Spielabsage nicht reglementkonform ein – soll es nun endlich losgehen. Gegner ist der FC Wängi, der in der Tabelle unmittelbar hinter Kirchberg auf Platz 4 liegt. Das Spiel findet nicht wie üblich am Samstagabend, sondern am Sonntag um 16 Uhr statt.

Langsam taucht die Frage auf, wer die Bütschwiler eigentlich zurückbinden kann. Dussnang, der sonntägliche Gegner, wohl eher nicht. Schon in der Vorrunde fertigte die Eisenhut-Elf die Tannzapfenländer mit 5:1 ab. Das Spiel im letzten August war bereits zur Halbzeit entschieden, weil die Bütschwiler mit 4:0 führten.

Neckertal-Degersheim hat die Rückrunde am letzten Dienstag mit einem überzeugenden 4:0 in Münchwilen lanciert. Die gute Frühform berechtigt zur Hoffnung, dass es bei Berg im gleichen Stil weitergeht. In der Vorrunde setzten sich die Neckertaler gegen den Aufsteiger mit 3:1 durch. Rüegg traf damals wie zuletzt in Münchwilen doppelt.

Bei mindestens zehn Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz lautet die Frage nicht, ob Ebnat-Kappel aufsteigt. Diese Frage ist eigentlich bereits beantwortet. Vielmehr interessiert, wann die Obertoggenburger den ersten Punktverlust erleiden. Im zehnten Spiel wird der zehnte Sieg anvisiert, wobei die Niederstetter Rehwiese schon immer ein gefährliches Pflaster war.

Nach acht Runden lag FF Toggenburg ohne Makel an der Tabellenspitze. Nach der zweiten Niederlage in den vergangenen drei Runden wird der Druck von hinten aber grösser. Nun droht sogar der Verlust der Tabellenspitze. Gehen die Toggenburger im Spitzenkampf in Widnau als Verliererinnen vom Platz, übernehmen die Rheintalerinnen den Leaderthron.

Wer das Derby gegen FF Toggenburg für sich entscheidet, der sollte sich auch gegen Schlusslicht Weinfelden-Berg keine Blösse geben. Den Ebnat-Kapplerinnen bietet sich im zweiten Spiel des Jahres die Möglichkeit, in der Tabelle weiter nach vorn zu marschieren. Zudem ist es eine gute Gelegenheit, weitere Moral für das Halbfinal im Ostschweizer Cup gegen das unterklassige Flums-Walenstadt vom Ostermontag zu tanken.