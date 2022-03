Die in der Winterpause beschlossenen Anpassungen im Wettspielreglement kommen bereits am Ende dieser Spielzeit zur Anwendung. Neu steigen neben den Gruppenersten in der 2. Liga interregional auch die sechs Gruppenzweiten in die 1. Liga classic auf.

Unabhängig vom Rang, steigen zusätzlich zwei U21-Teams (Servette und Xamax) automatisch in die 1. Liga classic auf. Deshalb beteiligen sich in der 2. Liga interregional in der Saison 2022/2023 neu 76 statt wie bisher 84 Mannschaften am Meisterschaftsbetrieb.

Ab der Saison 2023/2024 wird die Liga noch weiter abgespeckt, so dass die 2. Liga interregional dann noch aus vier Gruppen à 16 Mannschaften besteht (Total 64). Die genauen Auf- und Abstiegsmodalitäten für die Saisons 2022/2023 und 2023/2024 werden noch festgelegt. (bl)