Regionalfussball Von Überraschten, Enttäuschten, Überfliegern und solchen, die es bald nicht mehr gibt: Das war die Saison 2022/2023 im Toggenburger Fussball Am vergangenen Wochenende endete die Meisterschaft der Fussballer ab der regionalen 2. Liga. Nun fehlen noch die Aufstiegsspiele in die

2. Liga Inter – ohne Toggenburger Beteiligung – und die letzte Runde in ebendieser Liga, in der Bazenheid und Wil 2 am Samstag aufeinandertreffen.

In Bütschwil konnte am meisten gejubelt werden. Die Mannschaft blieb ein ganzes Jahr ungeschlagen und spielt nächste Saison in der 2. Liga. Bild: Beat Lanzendorfer

So sieht die Bilanz der Toggenburger Mannschaften in der abgelaufenen Meisterschaft aus:

Wattwil Bunt: Totgesagte leben länger

In der Zentrumsgemeinde ist der Ligaerhalt seit dem Wiederaufstieg in die 2. Liga vor fünf Jahren Dauerthema. Nicht aber in dieser Spielzeit. Die Mannschaft hatte bereits bei Halbzeit mit 17 Punkten ein ansehnliches Polster auf die Abstiegsplätze. Und dies, nachdem das Team mit drei Niederlagen in die Saison gestartet war.

Die Wende zum Guten dürfte der 1:0-Sieg am 22. Oktober gegen den späteren Gruppensieger Tägerwilen gewesen sein. Wäre am letzten Spieltag nicht eine Niederlage gegen Tobel-Affeltrangen hinzugekommen, Wattwil Bunt hätte die Saison auf Platz 3 abgeschlossen. Nun ist es Rang 6 geworden. Auch nicht schlecht für ein Team, dem wenig Kredit eingeräumt wurde und das sich selber den Ligaerhalt auf die Fahne geschrieben hatte.

Kirchberg: Der Aufsteiger hat überrascht

Bis wenige Spieltage vor Schluss war der keck aufspielende Neuling noch mittendrin im Aufstiegskampf. Dann erlitt die Esposito-Elf gegen die direkten Konkurrenten Zuzwil und Bütschwil zwei Rückschläge, was das Ende der Aufstiegsträume bedeutete. Von Enttäuschung aber keine Spur auf der Sonnmatt.

Hierzu sagt der Trainer: «Wir haben eine ausgezeichnete Saison gespielt und erbrachten den Beweis, dass wir tauglich für die Liga sind.» Und dann machte er noch eine erstaunliche Bemerkung: «Bütschwil hat als Aufsteiger in der Premierensaison vor einem Jahr 33 Punkte geholt, wir zwölf Monate später 42. Da braucht es keine weiteren Erklärungen, wie gut wir gespielt haben.» Nun gönnt sich die Mannschaft drei Wochen Pause, bevor Anfang Juli die Vorbereitung zur neuen Saison startet.

Bütschwil: Die ganz grosse Überraschung

Wer eine ganze Saison ungeschlagen bleibt, kann nicht als Zufallsaufsteiger abgetan werden. Bütschwil wollte in seinem zweiten Jahr nach der Rückkehr in die 3. Liga «nur» den 5. Platz der Vorsaison bestätigen. Dafür ist die Freude nun umso grösser, dass der Verein erstmals seit zwanzig Jahren wieder dem illustren Kreis der Zweitligisten angehört.

Dort kann die Mannschaft den oft gehörten Vorwurf widerlegen, dass sie sich nur mit hohen Bällen und viel Kampf gegen die Konkurrenz durchgesetzt hat. Wer aber nur 15 Gegentore kassiert und in mehr als der Hälfte aller Partien zu null spielt, der verfügt zweifellos über mehr Fähigkeiten.

Neckertal-Degersheim: Dort, wo man hingehört

Im Neckertal kennt man seine Möglichkeiten, mit den vor allem in den Wintermonaten schwierigen Platzverhältnissen. Deshalb ist es immer wieder erstaunlich, wie sich die Mannschaft seit Jahren, ohne ernsthaft in Bedrängnis zu geraten, in der 3. Liga hält. Gespannt darf man deshalb auf den nun «erzwungenen» Neuaufbau sein, der auf den Verein zukommt. Das langjährige Erfolgsduo an der Linie, Trainer Markus Danuser und Assistent Peter Bosshart, hört nämlich auf. Wer als Nachfolger in den Startlöchern steht, hat der Klub noch nicht bekannt gegeben.

Ebnat-Kappel: Die Enttäuschung sitzt tief

Im letzten Sommer sagte der neu verpflichtete Trainer Andi Büsser: «Die erste Saison gilt als Neuaufbau, in der zweiten möchte ich aufsteigen.» Als die Mannschaft bei Halbzeit an der Spitze zehn Punkte Vorsprung aufwies, wurde das Saisonziel erweiterter «Spitzenplatz» nicht gänzlich umgestossen, in den meisten Hinterköpfen dürfte der Aufstieg aber ein Thema geworden sein. Ein so grosses, dass die Beine plötzlich schwer wurden und es zum Ende halt doch nur zum zweiten Platz reichte. Die Enttäuschung darüber dürfte noch einige Tage anhalten, dann liegt es am Trainer, das anvisierte Ziel im zweiten Jahr in Angriff zu nehmen.

FF Toggenburg: Eine Schwächephase war fatal

Nach acht Spielen mit 24 Punkten hatte FF Toggenburg neun Zähler Vorsprung auf den späteren Aufsteiger Widnau. Die Krise begann mit der 1:3-Niederlage in Triesen und dem Ausscheiden im Cup gegen Ebnat-Kappel noch im alten Jahr und setzte sich im Frühjahr mit drei weiteren Niederlagen fort. Besserung trat erst ein, als sich der Verein von Trainer Stefan Scherrer trennte und Marc Ott die alleinige Verantwortung übertrug. Nun begann eine Aufholjagd mit fünf Siegen in Folge. Zu Platz 1 hat es trotzdem nicht mehr gereicht, dafür fehlte am Ende ein mickriges Pünktchen.

Ebnat-Kappel Frauen: Das Endspiel als Knackpunkt

Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. In der Gefühlswelt der Ebnater Frauen war in der letzten Saison alles enthalten. Im Cup und in der Meisterschaft schlugen sie die ewigen Rivalinnen FF Toggenburg. Ersteres ermöglichte ihnen den späteren Vorstoss ins Endspiel des Ostschweizer Cups, das aber mit 1:2 gegen Widnau verloren ging. Und obwohl sich das Team problemlos halten konnte, wird es den Namen Ebnat-Kappel Frauen in der 2. Liga nicht mehr geben. Der Verein hat mangels Frauen entschieden, sich auch bei den Aktiven der Gruppierung FF Toggenburg anzuschliessen. Bei den Juniorinnen bewährt sich das «Geschäftsmodell» bereits seit einigen Jahren.