Regionalfussball Von Aufsteigern, Abstiegskandidaten, Spielverderbern und Ambitionslosen: So sieht das Programm der Fussballer in den nächsten Tagen aus Der Toggenburger Fussball bietet zurzeit alles, weshalb das Spiel mit dem runden Leder so faszinierend ist. Während es einige in der Schlussphase der Meisterschaft etwas ruhiger angehen können, beginnt bei anderen spätestens jetzt der Kampf ums sportliche Überleben.

Die Bütschwiler Frauen sind im Hoch: Nach fünf Siegen in Serie ist die Stimmung beim Trainerduo Stefan Scherrer (links) und Marc Ott entspannt. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Bazenheider sind nicht zu beneiden. Der Spielplan will es, dass sie mit Kreuzlingen, Wil 2, Schaffhausen, Amriswil und nun am Samstag gegen Weesen der Reihe nach auf die fünf Topteams der Liga treffen. Die Leistung am Mittwoch gegen Amriswil lässt aber darauf hoffen, dass es zu weiteren Punkten reicht.

Gegen Weesen sind die Erinnerungen zudem nicht die schlechtesten. In der Vorrunde setzte es zwar eine 0:1-Niederlage ab, dafür eliminierten die Toggenburger den gleichen Gegner vor vier Wochen im Cup mit einem 3:1-Sieg.

Die Wattwiler haben sich im Frühjahr nicht schlecht aus der Affäre gezogen. In sechs Spielen kassierte die Mannschaft lediglich zwei Niederlagen. Weil diesen nur ein Sieg, aber auch drei Unentschieden gegenüberstehen, kommen sie nicht so richtig vom Fleck.

Nun droht gar der Absturz auf einen Abstiegsplatz, weil die Toggenburger gegen den souveränen Leader Rapperswil-Jona 2 krasser Aussenseiter sind und ein Punktezuwachs einer mittleren Überraschung gleichkäme.

Bütschwil wird speziell zu Hause von vielen Fans unterstützt. Trotzdem konnte die Mannschaft nur vier der acht Heimspiele erfolgreich gestalten. Zuletzt setzte es gegen Wittenbach und Appenzell Niederlagen ab. Mit einem Sieg gegen Besa soll der Heimschwäche ein Ende gesetzt werden. Besa liegt zwar sechs Ränge hinter den Bütschwilern, hat aber bisher lediglich vier Punkte weniger gesammelt. Dies zeigt, wie eng die Teams beieinanderliegen.

Verhelfen ausgerechnet die Neckertaler Gemeindenachbar Flawil zum Aufstieg? Der in der Vorrunde souveräne Leader schwächelt und liegt nur noch zwei Zähler vor Brühl 2. Also jener Mannschaft, die am Sonntagmorgen in Necker bei der Danuser-Elf zu Gast ist. In der Hinrunde mussten sich die Neckertaler mit 1:4 geschlagen geben. Nun wäre Wiedergutmachung angesagt, worüber sich auch die Flawiler freuen würden.

Über einen längeren Zeitraum waren die Ebnater erster Verfolger von Spitzenreiter Kirchberg. Nachdem im Frühjahr einige unnötige Punktverluste hinzukamen, droht nun sogar der Verlust eines Podestplatzes. Verlieren die Toggenburger in Frauenfeld, wechseln sie mit dem Sieger den Tabellenplatz und fallen auf Position 4 oder 5 zurück. Je nachdem, wie sich Verfolger Eschlikon gegen Niederstetten aus der Affäre zieht.

Die Kirchberger planen am 3. Juni eine offizielle Aufstiegsfeier. Nachdem eine spontane Feier aber schon nach dem entscheidenden Sieg in Ebnat-Kappel einiges an Energie kostete, sind die Spieler vielleicht nicht unglücklich, wenn sie eine Verschnaufpause erhalten. Der nächste Ernstkampf ist am 20. Mai, das Gemeindederby gegen Bazenheid 2.

Auch im Toggenburg blickt man am Sonntag Richtung Bern, wenn zwischen St.Gallen und Lugano der Cup-Sieger ermittelt wird. Die Bütschwiler Frauen gehen sogar so weit, die Partie gegen Au-Berneck auf 11.30 Uhr zu terminieren, um danach via Public Viewing das Endspiel auf der Breite gemeinsam anschauen zu können. Mit drei gewonnenen Punkten wäre dies natürlich noch schöner.

Die Ebnater Frauen bekommen vor dem Endspurt der Meisterschaft eine Verschnaufpause. Bei ihnen steht das nächste Spiel erst am 22. Mai in Triesen auf dem Terminplan.