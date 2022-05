Regionalfussball Viertligist Kirchberg kann gegen Pfyn nicht überzeugen, gewinnt aber trotzdem mit 2:0 und baut den Vorsprung an der Tabellenspitze aus Die Serie der Kirchberger wird immer unglaublicher. Der Sieg am Samstag war der zwölfte in Folge. Am Aufstieg in die 3. Liga bestehen längst keine Zweifel mehr, die Frage ist lediglich noch, wann dieser rein rechnerisch Tatsache ist.

Auf Mario Kuhn (rechts) war Verlass. Gegen Pfyn schoss er beide Tore. Bild: Beat Lanzendorfer

So etwas können sich nur Teams an der Spitze erlauben. Kirchberg-Trainer Domenico Esposito sprach von der schlechtesten Saisonleistung seiner Mannschaft. Trotzdem gewinnt der souveräne Leader der 4. Liga Gruppe 7 sein Spiel am Samstagabend gegen Pfyn mit 2:0.

Es war der zwölfte Sieg im zwölften Spiel. «Wir haben nie wirklich in die Partie gefunden, konnten meist nur agieren, statt selber zu reagieren», sagte Esposito nach den neunzig Minuten.

Pfyn verschiesst zwei Elfmeter

Dabei kam Kirchberg zugute, dass der Gegner bei den sich bietenden Möglichkeiten Nerven zeigte. Bereits nach weniger als einer Minute bekam er einen Elfmeter zugesprochen, der Schütze scheiterte an Iten. Einen zweiten Versuch erhielten die Thurgauer in der 92. Minute. Dieses Mal prallte der Ball aus elf Metern an die Latte und von dort ins Aus.

Solche Geschenke nahmen die Einheimischen dankend an und konnten sich einmal mehr auf Mittelfeldstratege Mario Kuhn verlassen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte er seine Farben in Führung. Als der Unparteiische dann den Kirchbergern einen Elfmeter zusprach, übernahm er die Verantwortung und verwandelte souverän. Letztlich hat sich der «Fastaufsteiger» die drei Punkte trotz Magerkost redlich verdient, denn in der Schlussphase traf Aron Schönenberger noch das Aluminium.

Weil Bazenheid 2 praktisch zeitgleich beim 1:3 in Eschlikon nichts Zählbares holte, benötigt Kirchberg in den verbleibenden vier Spielen rein rechnerisch noch einen Punkt, um sicher aufzusteigen. Diesen dürfte sich die Mannschaft am nächsten Samstag beim Derby in Ebnat-Kappel holen.