Regionalfussball Viertligist Ebnat-Kappel erleidet einen weiteren Rückschlag und verliert bei Zuzwil 2 mit 1:2 - nun könnte der lange für sicher geglaubte Aufstieg zur Zitterpartie werden Mit 27 Punkten aus neun Spielen lag Ebnat-Kappel in der Winterpause zehn und mehr Längen vor der Konkurrenz. Im Frühjahr scheint dem einstmals souveränen Leader die Luft auszugehen. Zwar mit einem Sieg gestartet, gabs in den letzten zwei Partien nur noch einen Punkt.

Lars Götte (rechts) und seine Mitspieler konnten in Zuzwil nicht jenen Druck entwickeln, der für einen weiteren Sieg nötig gewesen wäre. Bild: Beat Lanzendorfer

Und plötzlich sieht es nicht mehr so souverän aus. Ebnat-Kappel, der bisher so souverän auftretende Spitzenreiter der 4. Liga Gruppe 7, gibt nach dem 4:4 vor einer Woche gegen Uzwil 3 zum zweiten Mal in Folge Punkte ab.

Das 1:2 bei Zuzwil 2 bedeutet sogar die erste Saisonniederlage. Nun müssen die Obertoggenburger auf der Hut sein, dass der sicher geglaubte Aufstieg nicht plötzlich wieder in Gefahr gerät.

Der Trainer spricht von einer verdienten Niederlage

Trainer Andi Büsser zeigte sich schon wenige Minuten nach Spielschluss erstaunlich gefasst: «Die Niederlage ist verdient. Wir haben hinten die Tore selber gemacht und vorne konnten wir uns zu wenig durchsetzen.» Richtig Druck hätten sie erst nach dem Anschlusstreffer aufbauen können. Da waren aber nur noch zehn Minuten zu spielen.

Das Unglück zeichnete sich schon nach 86 Sekunden ab. Dominik Egli kam freistehend im Sechzehner zum Abschluss, fackelte nicht lange und traf flach zum 1:0. Die Reaktion der Gäste fiel verhalten aus. Auch als Trainer Büsser nach acht Minuten seinen Unmut lautstark kundtat und von seinen Akteuren endlich mehr Konzentration verlangte.

Mehr als zwei gute Abschlussversuche von Roman Kipfer bekamen die Zuschauenden in der ersten Halbzeit aber nicht zu sehen. Zu allem Unglück kassierten die Ebnater noch vor dem Seitenwechsel ein zweites Gegentor. Tschumper lenkte eine scharfe Hereingabe ins eigene Gehäuse ab.

Die Reaktion kommt zu spät

Ebnat-Kappel fand auch im zweiten Abschnitt keine Bindung zum Spiel und tat sich weiter schwer mit der aufsässigen und kämpferischen Spielweise der Gastgeber.

Etwas Hoffnung, wenigstens einen Punkt zu retten, kam nach 81 Minuten auf. Nach einem Foul an Raffael Büsser nutzte Joel Roth den verhängten Elfmeter zum 1:2.

Die verbleibenden Minuten waren zwar die besten des ganzen Spiels der Ebnat-Kappler, mit Einsatz und etwas Glück konnten die Zuzwiler aber einen zweiten Gegentreffer verhindern. Entsprechend gross war die Freude nach Spielschluss, dem Spitzenreiter drei Punkte abgeknöpft zu haben.