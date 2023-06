Regionalfussball Viertligist Ebnat-Kappel erledigt seine Hausaufgaben und bezwingt Bazenheid 2 mit 6:1 - nun fehlt noch ein Sieg und die Rückkehr in die 3. Liga ist geschafft Vor zwei Jahren mussten sich die Ebnater mehr oder weniger sang- und klanglos aus der 3. Liga verabschieden. Vor zwölf Monaten standen ihnen die Kirchberger vor der Sonne. Nun scheint es mit der Rückkehr zu klappen.

Hier konnte Sandro Brägger (rechts) Lars Götte noch am Torabschluss hindern. Später erzielte der Ebnat-Kappler dann doch die 1:0-Führung. Bild: Beat Lanzendorfer

«Das Gegentor hat mich geärgert, denn es war die einzige Bazenheider Chance während der ganzen 90 Minuten», sagte Ebnat-Kappel-Trainer Andi Büsser.

Ansonsten zeigte er sich über den Auftritt seiner Mannschaft auf dem Bazenheider Ifang aber sehr zufrieden: «Wir waren von der ersten Sekunde an besser und haben uns den Sieg auch in dieser Höhe verdient.» Das Erfreuliche daran: Die Ebnater erhielten viel Support von den mitgereisten Fans, die am Freitagabend den Weg ins Untertoggenburg auf sich genommen hatten.

Nach diesem deutlichen 6:1-Erfolg gegen Bazenheid 2 benötigt Spitzenreiter Ebnat-Kappel zum Abschluss der Meisterschaft am kommenden Samstag gegen Frauenfeld 2a noch einen Sieg, um zwei Jahre nach dem Abstieg wieder in die 3. Liga zurückzukehren.

Den defensiven Riegel ausgehebelt

Bazenheid 2 trat sehr defensiv auf und war darauf bedacht, so lange als irgendwie möglich ein Gegentor zu vermeiden. Das ging mehr als eine halbe Stunde gut, dann profitierte Lars Götte von einem perfekten Querpass von Roman Kipfer und schoss das 0:1. Nun war der Bann aber nicht gebrochen, im Gegenteil. Noch vor dem Seitenwechsel profitierte Kolwe von einem Fehler in der Ebnater Hintermannschaft und markierte den Ausgleich.

Über das Unentschieden konnten sich die Bazenheider aber nicht lange freuen. Nach der Pause ging es plötzlich schnell. Ebnat-Kappel schaltete nun einen Gang höher. Es war Marius Schwabe, der nach 52 Minuten das 1:2 schoss. Und als der gleiche Akteur zwei Minuten das 1:3 besorgte, war die Bazenheider Gegenwehr definitiv gebrochen.

Nun zeigte sich, dass die Einheimischen auch kräftemässig nicht mehr mithalten konnten. Davon profitierte in erster Linie Captain Raffael Büsser, der zwischen der 75. und 88. Minute noch dreimal ins Schwarze traf.