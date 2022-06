Regionalfussball Viele Hochs, wenige Tiefs: So sieht die Saisonbilanz der Toggenburger Fussballer aus Die Spielzeit 2021/2022 geht nicht nur deshalb als gute in die Geschichte ein, weil sie nach zwei schwierigen Coronajahren die erste war, in der alle Runden gespielt werden konnten. Die Mannschaften des Toggenburgs dürfen ebenfalls zufrieden sein, fast alle haben ihre Ziele erreicht.

Stefan Scherrer (links) und Marc Ott halten als Frauentrainer dem FC Bütschwil die Treue. Genauso wie die meisten anderen Übungsleiter der Toggenburger Fussballklubs. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein Blick zurück ist immer auch ein Blick nach vorn. Und dieser zeigt, dass die Toggenburger Fussballklubs auf Kontinuität setzen: Sieben von acht Trainern bleiben ihren Teams in der kommenden Saison erhalten. Einzig bei Viertligist Ebnat-Kappel steht ein neues Gesicht an der Seitenlinie. So sieht die Bilanz der abgelaufenen Spielzeit aus:

FC Bazenheid: Mehr erreicht als erhofft

Bazenheid war vor einem Jahr der halbe Kader abhandengekommen und stand vor einem Neuaufbau. Mit der Verpflichtung des Trainderduos Daniel Bernhardsgrütter/Philipp Dux ist Präsident Danny Lüthi und Sportchef Dejan Baumann ein veritabler Coup geglückt. Nach 21 Punkten in der Hin- und 19 in der Rückrunde belegt die Mannschaft in der Gruppe 6 der 2. Liga interregional mit einem Total von 40 Zählern den guten achten Platz.

Das Saisonziel lautete: Positiv überraschen. Das ist den Untertoggenburgern gelungen. Mit einem Cupsieg am nächsten Samstag in Ibach, was gleichbedeutend mit der Qualifikation zur ersten Hauptrunde des Schweizer Cups wäre, könnten sie die Saison gar noch toppen.

FC Wattwil Bunt: Den Kopf aus der Schlinge gezogen

Das Trainerduo Jan Rüeger/Patric Porchet ist nicht zu beneiden. Jahr für Jahr müssen sie die besten Akteure ziehen lassen. Trotzdem schaffen sie es immer wieder, eine neue Mannschaft zusammenzustellen. Allerdings war es in dieser Spielzeit noch enger als im Vorjahr, als der Ligaerhalt ebenfalls erst am letzten Spieltag sichergestellt werden konnte.

Für Trainer Jan Rüeger war der Nichtabstieg auch deshalb eminent wichtig, um dem Nachwuchs eine Perspektive bieten zu können. Und mit der Inbetriebnahme der Sportanlage Rietwis im Herbst verbessern sich auch die Spiel- und Trainingsmöglichkeiten.

FC Bütschwil: Bester Aufsteiger in der 3. Liga

Vor einem Jahr gehörten die Bütschwiler nebst Schaan, Staad, Münsterlingen, Weesen 2, Frauenfeld 2, Rorschacherberg, Lumnezia und Surses zu den acht Aufsteigern. Zwölf Monate später verabschieden sich letztere Vier gleich wieder Richtung 4. Liga.

Mit Platz 5 schlossen die Bütschwiler die Saison als bester Aufsteiger ab. Dies sagt eigentlich schon alles über die Leistung der Toggenburger. Das Ziel Ligaerhalt war schon in der Winterpause praktisch geschafft. Weil die Mannschaft weiterhin von Ruedi Eisenhut und Peter Baumgartner betreut wird, bleibt die Kontinuität gewahrt.

Neckertal-Degersheim: Ein ständiges Auf und Ab

Drittligist Neckertal-Degersheim wurde nach fünf Runden und dem Punktemaximum bereits als kommender Aufsteiger gehandelt. Dann folgte ein Einbruch mit einem Punkt aus sechs Spielen. Im Frühjahr kamen weitere 14 Zähler hinzu, womit die Mannschaft die Saison auf Platz 6 beendet hat. Auch die Neckertaler halten am Bewährten fest und setzen weiterhin auf Markus Danuser als Trainer.

FC Kirchberg: Zurück im Rampenlicht

Fünf Jahre hat es gedauert, bis Kirchberg nach dem Abstieg 2017 die Rückkehr in die 3. Liga gelang. Und es war keineswegs eine Zitterpartie, sondern ein Start-/Zielsieg. Die Mannschaft hatte am Ende 18 Punkte Vorsprung auf Verfolger Ebnat-Kappel. Sie reihte 17 Saisonsiege aneinander, Wattwil Bunt 2 hat sich im Verlaufe der Saison zurückgezogen, deshalb die ungerade Zahl.

Saisonübergreifend hat die Sonnmatt-Elf mittlerweile 22 Mal hintereinander gewonnen. So leicht dürfte es in Zukunft nicht mehr werden, dessen ist sich Trainer Domenico Esposito bewusst und er erwartet seine Spieler deshalb bereits Anfang Juli zum ersten Vorbereitungstraining.

FC Ebnat-Kappel: Die Konsolidierung ist gelungen

Neu-Trainer Roman Kellenberger ist die Konsolidierung mit Platz 2 nach dem Abstieg aus der 3. Liga sicherlich gelungen. Allerdings war Kirchberg derart überlegen, sodass in der Gruppe 7 keine Spannung um den Gruppensieg aufkam. Wie es im Obertoggenburg weitergeht, kann noch nicht abschliessend gesagt werden. Roman Kellenberger hört nach einem Jahr als Trainer wieder auf. Gemäss Präsident Ueli Landert soll die Nachfolgelösung in den nächsten zwei Wochen präsentiert werden.

FC Bütschwil Frauen: Das beste Team in diesem Jahr

Wären die Bütschwiler Frauen in der Vor- ähnlich erfolgreich wie in der Rückrunde gewesen, könnten sie sich jetzt als Aufsteigerinnen in die 1. Liga feiern lassen. Nach einem enttäuschenden Herbst mit 14 Punkten gaben sie im Frühjahr ordentlich Gas und erzielten ebenfalls aus zehn Partien 24 Punkte.

Der Rückstand auf Aufsteiger Thusis/Cazis konnte zwar verringert werden, ganz nach vorne hat es nicht mehr gereicht. Das Trainerduo Stefan Scherrer/Marc Ott sieht aber Perspektiven für Höheres und verlängerte deshalb den Vertrag um ein weiteres Jahr.

FC Ebnat-Kappel Frauen: Viele Höhen und Tiefen

Die Saison hat für die Frauen um Neu-Trainer Lorenzo Simonetti mit dem Derbysieg in Bütschwil perfekt begonnen. Der Schwung reichte aus, um nach vier Runden und sieben Punkten dem Spitzenfeld anzugehören. Dann wurden die Ebnaterinnen nach hinten durchgereicht und beendeten die Saison mit 15 Punkten aus 20 Spielen.

Einziger Trost: Weil Linth-Schwanden in der Liga überfordert war, musste sich Ebnat-Kappel nie Abstiegssorgen machen. Lorenzo Simonetti, der vor einem Jahr die Frauen als Trainer übernommen hat, stellt sich für weitere zwölf Monate zur Verfügung.

FC Thurbord Alt St.Johann: Schnell dazugelernt

Der FC Thurbord Alt St.Johann beteiligte sich in dieser Saison erstmals am Meisterschaftsbetrieb. Setzte es im Herbst in acht Spielen ebenso viele Niederlagen ab, war der Lerneffekt im Frühjahr augenfällig. Nun eroberte die Mannschaft in acht Spielen 16 Punkte. In der kommenden Meisterschaft soll es nochmals einen Schritt vorwärtsgehen.