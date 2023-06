Regionalfussball Trotz einer 3:4-Niederlage bei Tobel-Affeltrangen hat der FC Wattwil Bunt die Saison so gut klassiert wie noch nie abgeschlossen Am Samstag fand in der 2. Liga die letzte Runde der Meisterschaft statt. Wattwil Bunt konnte die Sache unbeschwert angehen, weil die Mannschaft den Ligaerhalt bereits sichergestellt hatte. Trotzdem wollte sie die Saison mit einem positiven Ergebnis abschliessen - das gelang aber nicht.

Verteidiger Marco Osterwalder (links) gehörte im Spiel gegen Tobel-Affeltrangen zu den Wattwiler Torschützen. Bild: Beat Lanzendorfer

Zum Abschluss der Saison 2022/23 stand für den FC Wattwil Bunt noch das Gastspiel beim FC Tobel-Affeltrangen auf dem Programm. Während es für die Thurgauer um den Klassenerhalt ging, hätten die Toggenburger mit einem Sieg Rang drei verteidigen können. Mit deutlich mehr Leistungsdruck traten die Platzherren am Samstagnachmittag entschlossener auf. Durch den 4:3-Sieg schafften auch die Thurgauer den Ligaerhalt.

Früh provozierten die Einheimischen Fehler und nutzten diese eiskalt aus, Sebastian Buhl brachte Tobel-Affeltrangen schon nach zwei Minuten in Führung. Mino Fasel krönte eine gute Startphase mit dem 2:0. Die Toggenburger hätten bis zur Pause gar deutlicher in Rückstand liegen können, Torhüter Giuliano Cucinelli und die Torumrandung verhinderten aber weitere Gegentreffer.

Wattwiler Doppelschlag blieb unbelohnt

Beim Abschiedsspiel von Trainer Jan Rüeger wollten sich die Wattwiler nicht so einfach geschlagen geben. Ein Flipperball im eigenen Strafraum hatte allerdings kurz nach Wiederbeginn das dritte Gegentor durch Sascha Manz zur Folge. Trotzdem fand Wattwil Bunt besser ins Spiel und nach einer Stunde verkürzte der aufgerückte Verteidiger Marco Osterwalder wuchtig zum 1:3. Keine Zeigerumdrehung später jubelten die Gäste erneut. Haxhi Shala spitzelte ein weites Zuspiel am Torhüter vorbei zum 2:3 in die Maschen.

Tobel-Affeltrangen wankte, nur der Sieg hätte den sicheren Klassenerhalt bedeutet. Doch Noah Wider gelang in der 77. Minute mit dem 4:2 die Entscheidung. In der Nachspielzeit sorgte Shala noch mit dem dritten Wattwiler Tor für den Schlusspunkt. Nach der 3:4-Pleite beendet der FC Wattwil Bunt die Saison als Sechster, damit ist der Verein erstmals seit der Fusion vor 15 Jahren mit dem FC Bunt in der oberen Tabellenhälfte der 2. Liga endklassiert.