Regionalfussball Triumph oder Tragödie: Viertligist Ebnat-Kappel hat es am letzten Spieltag selber in der Hand, die Rückkehr in die 3. Liga zu schaffen Mit Ausnahme der Bazenheider in der 2. Liga Inter schliessen die regionalen Fussballer an diesem Wochenende die Meisterschaft 2022/23 ab. Aus Sicht der Toggenburger verlief sie sehr positiv. Nach Bütschwil könnte mit Ebnat-Kappel sogar ein weiterer Aufsteiger hinzukommen.

Schlagen die gelben Ebnat-Kappler am Samstag Frauenfeld 2a, spielen sie in der kommenden Saison wieder in der 3. Liga. Bild: Beat Lanzendorfer

So sieht das Programm der Fussballer am Wochenende aus:

In der 2. Liga Inter stehen noch zwei Runden auf dem Programm. Bazenheid empfängt im letzten Heimspiel den erstaunlich guten Aufsteiger Uster. Die Zürcher belegen Platz 4 und konnten die Toggenburger in der Vorrunde mit 2:1 besiegen. Beide Teams liebäugeln mit einer guten Platzierung, um Ende Saison zu jenen 18 Teams aus der 2. Liga Inter zu gehören, die sich in einem Spiel für die erste Hauptrunde des Schweizer Cups qualifizieren können. Um dieses Ziel noch zu erreichen, bräuchten die Alttoggenburger wahrscheinlich sechs Punkte. Drei gegen Uster und drei in der Schlussrunde bei Wil 2.

Hier dürfte nach dem letzten Pfiff nicht klar sein, wer in die 3. Liga absteigen muss. Die beiden Gruppenletzten stehen fix als Absteiger fest. Ob ein Zweitletzter hinzukommt, entscheidet sich erst nach dem Saisonschluss der 2. Liga Inter – und wie viele Ostschweizer unter dem Abstiegsstrich angesiedelt sind. Ein weiteres Kriterium ist, wer von den Ostschweizer Zweitligisten in den Aufstiegsspielen den Sprung in die

2. Liga Inter schafft. Wattwil Bunt kann als Tabellendritter zum Glück solchen Rechenspielen aus dem Weg gehen. Tobel-Affeltrangen, der Gegner im letzten Spiel, ist hingegen noch nicht ganz aus dem Schneider und bräuchte, um ganz sicher zu sein, gegen Wattwil Bunt wohl drei Punkte.

Hier sind die Entscheidungen in der Gruppe 4 vor dem Schlussakt schon gefallen. Kreuzlingen 2 war in der 3. Liga überfordert und versucht einen Neustart eine Klasse tiefer. Die Liga verlassen wird auch Bütschwil, aber in die andere Richtung. Nach zwanzigjährigem Unterbruch gehört die Breite-Elf in der kommenden Spielzeit wieder der regionalen 2. Liga an.

Der Auftritt in Münchwilen ist ohne grosse Bedeutung, trotzdem hat er seinen Reiz: Holen die Bütschwiler mindestens einen Punkt, würden sie die Saison ungeschlagen abschliessen. Kirchberg, gegen Dussnang, und Neckertal-Degersheim, gegen Münsterlingen, beenden die Saison mit einem Heimspiel. Holen sich die Kirchberger den 14. Saisonsieg, haben sie Platz 3 auf sicher. Für einen Aufsteiger eine starke Bilanz.

Trotz schwierigen Wochen braucht Ebnat-Kappel am 18. Spieltag keine fremde Hilfe. Bezwingen sie Frauenfeld 2a, stehen sie als Aufsteiger in die 3. Liga fest. Das wäre vor allem für Trainer Andi Büsser eine schöne Sache, der die Mannschaft im letzten Sommer übernommen hat. Allerdings wird es keine leichte Aufgabe, weil die Thurgauer als Tabellendritte nicht zu unterschätzen sind. Einfacher wird es aber auch für das punktgleiche Wil 3 nicht, die es mit dem Ranglistenvierten Uzwil 3 zu tun bekommen.

Weil Spitzenreiter Widnau am letzten Sonntag etwas überraschend in Uzwil eine 0:1-Niederlage kassierte, beträgt der Vorsprung vor der Schlussrunde auf FF Toggenburg drei Punkte. Die Aufstiegschancen für die Toggenburgerinnen sind trotzdem verschwindend klein, weil Widnau die viel bessere Fairnesswertung aufweist – drei gegenüber zwanzig Punkten. Da dürfte kaum mehr etwas zu machen sein. Zum Verständnis: Eine gelbe Karte wird mit einem Strafpunkt taxiert. Bei Platzverweisen kommt es auf die Schwere des Vergehens an. Die Ebnater Frauen beenden die Saison mit dem Heimspiel gegen Triesen. Mehr als der achte Tabellenplatz liegt auch bei einem Sieg nicht mehr drin.