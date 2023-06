Regionalfussball Trainer Jan Rüeger verlässt den FC Wattwil Bunt nach sechs Jahren – seinen Vertrag hingegen verlängert hat Philipp Muntwiler als Co-Trainer beim FC Bazenheid Im Juni, wenn die meisten Entscheidungen bereits gefallen sind, werden die Karten an den Seitenlinien neu gemischt – oftmals schon vorher. Im Toggenburg setzen die meisten Vereine auf bewährte Kräfte, trotzdem kommt es im Trainerbereich zu einigen Mutationen.

Jan Rüeger (links) verlässt den FC Wattwil Bunt und schliesst sich der Nachwuchsabteilung des FC St.Gallen an. Patric Porchet bleibt den Toggenburgern hingegen erhalten. Bild: Beat Lanzendorfer

Hinter den Erfolgen des FC Wattwil Bunt in den letzten sechs Jahren stehen zwei Namen: Jan Rüeger und Patric Porchet. Das Duo hat die erste Mannschaft im Sommer 2017 übernommen. Zwölf Monate später gelang dem Verein der Aufstieg in die 2. Liga.

Während Patric Porchet dem Club erhalten bleibt und für eine weitere Saison zugesagt hat, nimmt Jan Rüeger eine neue Herausforderung an. Er wird Assistenztrainer der U16 beim FC St.Gallen.

An der Jugendförderung interessiert

«Ich bin an der Jugendförderung interessiert und möchte dahinter blicken», erklärt der 35-jährige Jan Rüeger den Grund, weshalb er das Toggenburg Richtung Kantonshauptstadt verlässt. Er sei seinem Jugendverein sehr dankbar, dass er vor sechs Jahren zusammen mit Patric Porchet die Chance erhielt, die 1. Mannschaft des FC Wattwil Bunt zu übernehmen.

Nun ist der Elektroplaner eines Ingenieurbüros mit Hauptsitz in Rapperswil-Jona überzeugt, den richtigen Zeitpunkt gewählt zu haben, um eine neue Herausforderung anzunehmen. «Mir ist bewusst, dass nebst der Arbeit und den vier Trainings in der Woche viel Aufwand auf mich zukommt, ich nehme den Mehraufwand aber gerne an.» Er hätte schon bis anhin sehr viel Zeit in den Fussball investiert.

Der Inhaber des C+-Diploms hat sich zum Ziel gesetzt, ein Jahr beim Juniorenspitzenfussball reinzuschauen. Die weitere Zukunft lässt er offen: «Ich möchte meine Ausbildung im Fussball aber sicher weiter vorantreiben und würde eine Festanstellung in Betracht ziehen, sollte sich die Gelegenheit ergeben.»

Karriere als Spieler frühzeitig beendet

Jan Rüeger, er wohnt seit vier Jahren in Wil, spielte als Junior und Aktiver beim FC Wattwil Bunt und wechselte mit 25 zum FC Sirnach in die 2. Liga Interregional. Nach einer guten ersten Saison erlitt er einen Kreuzbandriss. Als gut zwölf Monate später ein zweiter hinzukam, entschied er sich mit erst 27, seine Karriere als Spieler zu beenden.

Zu seiner Zeit als Trainer bei Wattwil Bunt sagt er: «Das schönste Erlebnis war, dass wir uns Jahr für Jahr mit vielen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs in der 2. Liga halten konnten.» Dabei verhehlt er nicht, dass auch andere Vereine von ihrer Arbeit profitieren konnten. «Viele ehemalige Wattwiler spielen jetzt bei oberklassigen Vereinen.»

Jan Rüeger betont im Gespräch auch die gute Zusammenarbeit mit Patric Porchet: «Er ist seit mehr als 30 Jahren im Trainergeschäft tätig, von seiner Erfahrung konnte ich sehr viel profitieren. Ihm und dem ganzen Wattwiler Umfeld wünsche ich weiterhin viel sportlichen Erfolg.»

Die Trainersituation bei den anderen Vereinen

Beim FC Bazenheid in der 2. Liga Inter hat Trainer Daniel Bernhardsgrütter schon in der Winterpause den Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Philipp Muntwiler, seit gut drei Monaten Co-Trainer, hat für die kommende Spielzeit ebenfalls zugesagt. Weil er aus Zeitgründen nicht immer anwesend sein kein, wird das Trainerteam durch Roger Baggenstos verstärkt. Er war zuletzt in gleicher Funktion beim SC Bronschhofen.

Auf Bewährtes setzt der FC Kirchberg, wo Domenico Esposito im Juli seine fünfte komplette Saison in Angriff nimmt, nachdem er im Januar 2019 verpflichtet wurde. Dasselbe gilt für den FC Bütschwil: Hier tragen die Verantwortung weiterhin Ruedi Eisenhut und sein Assistent Peter Baumgartner. Der Entscheid beim Team FF Toggenburg ist hingegen noch nicht gefallen. Hier wird Spikochef Martin Raschle informieren, sobald ein unterschriebener Vertrag vorliegt.

Gildo Repola übernimmt ab der kommenden Saison das Traineramt beim FC Neckertal-Degersheim. Bild: PD

Ein solcher ist beim FC Ebnat-Kappel schon vor einem Jahr mit Andi Büsser vereinbart worden. Nun nimmt Büsser sein zweites Jahr in Angriff und möchte den knapp verpassten Aufstieg in die 3. Liga nun in zwölf Monaten vollziehen. Weil die Ebnater Frauen in die Gemeinschaft FF Toggenburg integriert werden, hat sich die Trainerfrage erübrigt.

Diese ist beim FC Neckertal-Degersheim hingegen beantwortet. Stephen Bosshard, Präsident und Spieler in einem, konnte mit dem 59-jährigen Gildo Repola einen Trainer verpflichten, der im Toggenburg bereits bei mehreren Vereinen tätig war. Zuletzt trainierte er die 2. Mannschaft beim FC Flawil.