Regionalfussball Starkes Saisonende: Die Drittligisten Bütschwil und Neckertal-Degersheim gewinnen jeweils mit 3:2 Der FC Bütschwil verabschiedet sich von seinen Anhängern mit einem 3:2-Erfolg gegen Brühl 2 in die Sommerpause. Ein Ausrufezeichen setzt auch Neckertal-Degersheim, das mit dem gleichen Resultat das höher dotierte Wittenbach bezwingt.

Dino Kolb hat mit seinem Führungstreffer das Spiel der Bütschwiler in die richtigen Bahnen gelenkt. Bild: Beat Lanzendorfer

Aufsteiger Bütschwil setzt unter die erfolgreiche Saison noch einen drauf und bezwingt in der Schlussrunde das Spitzenteam Brühl 2 mit 3:2.

Damit nimmt der Toggenburger Drittligist erfolgreich Revanche für die Vorrundenniederlage, bei der er beim 2:5 auf dem Kunstrasen des Gründenmoos arg unter die Räder gekommen ist. Am Sonntag benötigte es allerdings einen starken Oswald im Bütschwiler Tor, der die Einheimischen mit starken Paraden vor allem in Halbzeit 1 im Spiel hielt.

Kolb bringt das Heimteam in Führung

Den Torreigen eröffnete Kolb nach 13 Minuten. Er stand nach einem stehenden Ball am richtigen Ort und vollendete zum 1:0. Kurze Zeit später prallte das Leder nach einem Abschlussversuch von Keller an die Latte und von dort via Oberschenkel des Torhüters zurück ins Spielfeld. Die Brühler Akteure hätten sich kaum beschweren dürfen, wenn der Unparteiische auf Tor entschieden hätte.

Dieses fiel nach 40 Minuten auf der Gegenseite. Bütschwil konnte darauf aber reagieren und liess noch vor dem Seitenwechsel das 2:1 durch Birchler folgen. Sieben Minuten nach Wiederbeginn gelang Pfister sogar das 3:1. Als die Brühler zwanzig Minuten vor dem Ende auf 2:3 verkürzten, hatten die Einheimischen in der Schlussphase noch ein paar heikle Szenen zu überstehen, die sie aber alle schadlos überstanden.

Mit 33 Punkten, der ihnen Platz 5 einträgt, haben die Bütschwiler als Aufsteiger eine starke Saison hingelegt.

Neckertal-Degersheim gewinnt mit demselben Resultat in Wittenbach

Das kommt einer Überraschung gleich. Neckertal-Degersheim schlägt in der letzten Runde auswärts Wittenbach mit 3:2. Den Grundstein legten die Gäste in der ersten Halbzeit durch Tore von Manzo und zweimal Bosshard. Die Gastgeber konnten lediglich noch auf 2:3 verkürzen.