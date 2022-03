Regionalfussball Sportlich im Hoch, die Finanzen im Griff: Dem FC Bazenheid läuft es trotz schwierigen Zeiten während der Coronapandemie rund Nach der Absage im letzten Jahr konnte der FC Bazenheid am Freitag seine 84. Hauptversammlung physisch durchführen. Sportlich möchte man auf dem eingeschlagenen Weg bleiben. Darüber hinaus sollen in naher Zukunft gleich mehrere bauliche Grossprojekte auf dem Ifang umgesetzt werden.

Der Vorstand beim FC Bazenheid bleibt im neuen Vereinsjahr derselbe. Präsident Danny Lüthi, oben rechts, und seine Führungscrew. Bild: Beat Lanzendorfer

Beim FC Bazenheid zeigt der Daumen nach oben. Die erste und zweite Mannschaft sind über Erwarten gut unterwegs, die Juniorenabteilung verzeichnet einen Zuwachs von rund 30 Prozent und finanziell schliesst der Verein das letzte Geschäftsjahr trotz Coronapandemie mit einem Plus von etwas über 6000 Franken ab.

Nach der Absage im vergangenen Jahr, konnte die 84. Hauptversammlung am Freitagabend im Ifangsaal wieder physisch durchgeführt werden.

Schwierige Jahre sollen der Vergangenheit angehören

Fünf Minuten Redezeit hatte Vereinspräsident Danny Lüthi den Abteilungsleitern zugestanden. Bei Sportchef Dejan Baumann wurden es 18. Für seine Ausführungen, wie er im letzten Sommer zusammen mit dem Vereinspräsidenten praktisch aus dem Nichts eine neue Mannschaft zusammenstellte, waren effektiv mehr als fünf Minuten nötig. Der wichtigste Transfer sei dabei die Verpflichtung des Trainerduos Daniel Bernhardsgrütter/Philipp Dux gewesen.

In Sachen Finanzen legte Rino Holenstein einen Abschluss hin, der es mit den sportlichen Höhenflügen der Aktivteams aufnehmen konnte. Obwohl im 2021 praktisch sämtliche Vereinsanlässe ins Wasser fielen, präsentierte der Vereinskassier einen Gewinn von gut 6000 Franken. Eine strikte Ausgabendisziplin sowie die Treue der Sponsoren hätten zu diesem guten Ergebnis geführt.

Allwetterplatz, Clubhausumbau und Ifangjubiläum

Den Mitgliedern dürfte es auch in Zukunft nicht langweilig werden. Der Verein sieht sich weiterhin in der 2. Liga interregional, auch wenn die Liga in den kommenden Jahren um rund 25 Prozent abgespeckt wird. Statt aktuell sechs Gruppen à 14 Teams, wird es ab der Saison 2023/2024 noch vier Gruppen à 16 Teams geben.

Daniel Bernhardsgrütter, Mitte, Trainer der 1. Mannschaft, freut sich zusammen mit Gojko Lazendic (links) und Heinz Müller über deren Verdienste als Schiedsrichter. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Sportanlage Ifang wird sich ebenfalls verändern. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde soll bis in zwei Jahren ein Allwetterplatz entstehen. Überdies ist ein Aus- und Umbau des Clubhauses geplant und nicht zuletzt soll 2023 das «33-Jahr-Jubiläum» der Sportanlage gefeiert werden.

Die Umsetzung dieser Grossprojekte ist mit einer unveränderten Führungscrew möglich. Alle neun Vorstandsmitglieder stellten sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Auch Präsident Danny Lüthi, der sein fünftes Amtsjahr in Angriff nahm.

Pascale Lüthi erhielt die Ehrung «Funktionärin des Jahres», Thomas Burri ist neues Ehrenmitglied des Vereins. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Traktandum Ehrungen standen drei Männer und eine Frau im Mittelpunkt. Für ihren jahrzehntelangen Einsatz als Schiedsrichter erhielten Heinz Müller (50 Jahre Unparteiischer) und Gojko Lazendic (40 Jahre) Sonderapplaus. Während Pascale Lüthi zur Funktionärin des Jahres gekürt wurde, gehört Thomas Burri seit Freitag dem Kreis der Ehrenmitglieder an.