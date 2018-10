Regionalfussball: Spitzenkampf in der 4. Liga In der letzten Herbstrunde in der 4. Liga kommt es zum Spitzenkampf Ebnat-Kappel – Wattwil Bunt 2a. Mit fünf Punkten Vorsprung können die Wattwiler Reserven allerdings nicht mehr vom Leaderthron gestossen werden. Auch die anderen Toggenburger sind gefordert. Beat Lanzendorfer

Die erste Mannschaft von Wattwil Bunt muss sich in der Offensive noch steigern, wenn die Mannschaft vom Tabellenende der 2. Liga wegkommen möchte. Rechts Ciro Marino, der bislang in der Meisterschaft einmal getroffen hat. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Wattwil Bunt 2a greift nach den Sternen

Wattwil Bunt 2a spielt eine überragende Saison und hat nach acht Spielen 21 Punkte auf dem Konto. Die einzige Niederlage datiert vom 2. September, als die Mannschaft bei Uzwil 3 eine 0:2-Niederlage kassierte.

Nach dem fünften Platz der Vorsaison greift die Elf nun nach den Sternen. Weil der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Ebnat-Kappel schon fünf Punkte beträgt, überwintern die Zentrumsstädter in jedem Fall auf Platz 1.

Sollte im Spitzenkampf gegen Ebnat-Kappel sogar ein Sieg gelingen, wäre ihnen der Aufstieg im kommenden Frühjahr kaum noch zu nehmen. Der Druck liegt somit eindeutig auf den Schultern der Ebnat-Kappler, die sich nur mit einem Sieg reelle Chancen auf die Rückkehr in die 3. Liga ausrechnen dürfen. Nun erweist es sich als Nachteil, dass die Ebnater zwei unnötige Niederlagen gegen Uzwil 3 und Gossau 3 bezogen.

Von Kirchberg wird eine Reaktion erwartet

Für Kirchberg, das der gleichen Gruppe wie Wattwil Bunt 2a und Ebnat-Kappel angehört, endet mit dem Heimspiel gegen Gossau 3 eine desolate Vorrunde. Mit vielen Ambitionen gestartet, dümpelt die Mannschaft im bedeutungslosen Mittelfeld.

Jedes zweite Spiel ist bisher verloren gegangen. Zum Abschluss der Vorrunde kann höchstens noch Schadensbegrenzung betrieben werden. Mit neun Punkten haben die Fürstenländer lediglich einen weniger als die Alttoggenburger. Der Verlierer muss sich definitiv nach hinten orientieren.

Bazenheid 2 empfängt Henau 2

Die vierte Toggenburger Mannschaft, welche der 4. Liga Gruppe 8 angehört, ist Bazenheid 2. Der überraschende Tabellendritte kann eine überzeugende Vorrunde am Freitagabend auf dem heimischen Ifang krönen. Gelingt gegen Henau ein Dreier, bleibt die Mannschaft in jedem Fall auf dem Podest. Trainer De Luca hat es nach seiner Rückkehr im Sommer zu Bazenheid verstanden, innert Kürze eine schlagkräftige Truppe zu formen.

Und um die 4. Liga abzuschliessen: Im direkten Vergleich zwischen den Tabellenletzten Bütschwil 2 (5 Punkte) und Niederstetten (4 Punkte) wird entschieden, wer als Schlusslicht überwintert.

Bazenheid I gastiert bei Aufsteiger Uster

In der 2. Liga Interregional ereignete sich am letzten Wochenende Aussergewöhnliches. Keines der vier Spitzenteams konnte den Platz als Sieger verlassen. Rüti, Bazenheid und Kreuzlingen holten immerhin einen Punkt. Widnau hingegen, als Aufsteiger stark unterwegs, wurde zu Hause von Frauenfeld überrascht und bezog beim 1:2 die dritte Saisonniederlage. Mit Platz vier gehören die Rheintaler aber nach wie vor zu den positiven Erscheinungen.

Am kommenden Wochenende steht die Liga ganz im Fokus des Spitzenkampfes Rüti – Kreuzlingen. Bei einem allfälligen Unentschieden könnte Bazenheid profitieren und erstmals in dieser Spielzeit die Tabellenführung übernehmen. Bedingung ist allerdings ein Sieg beim Tabellensiebten aus Uster. Der Neuling hat nach glänzendem Saisonstart (zwei Siege) zuletzt etwas an Schwung eingebüsst und aus acht Begegnungen noch sieben Zähler geholt. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Frauenfeld und eine 2:3-Niederlage zu Hause gegen Mitaufsteiger Widnau.

Siegen die Alttoggenburger im Zürcher Oberland, sind die Aussichten für den weiteren Verlauf rosig. Zum Abschluss der Vorrunde stehen nämlich noch die Spiele gegen Frauenfeld und Wil 2 auf dem Programm. Beide kämpfen ums Überleben und belegen aktuell einen Abstiegsplatz.

Neckertal-Degersheim möchte sich rehabilitieren

Nach der 0:8-Klatsche gegen Uznach hat sich Neckertal-Degersheim in der 3. Liga (Gruppe 4) den richtigen Gegner ausgesucht, um sich zu rehabilitieren. Am Samstag gastiert ausgerechnet Spitzenreiter Schmerikon auf dem Platz des Oberstufenzentrums in Necker. Es ist der richtige Zeitpunkt, das 0:8 vergessen zu machen und wieder an jene Leistungen anzuknüpfen, welche der Mannschaft den vierten Platz in der Tabelle eingetragen hatte.

Bütschwil muss nach Aadorf

Bütschwil hat die richtige Antwort auf die schwierigen Wochen gegeben und am letzten Samstag den erstaunlichen Aufsteiger Münchwilen mit 1:0 besiegt. Im Interview zeigt sich Trainer Duhanaj optimistisch, dass seine Mannschaft an diese Vorstellung anknüpfen kann.

Die Frauen können zu Hause spielen

Sowohl Neckertal-Bütschwil als auch Ebnat-Kappel haben schwierige Wochen hinter sich. Während die Neckertalerinnen das Thema Aufstieg wohl abhaken können, kämpfen die Obertoggenburgerinnen gegen den Absturz in die 3. Liga.

Weil beide Toggenburger Vertreter am Wochenende auf heimischem Terrain spielen dürfen, besteht die berechtigte Hoffnung, dass das Punktekonto Zuwachs erhält. Allerdings bekommt Neckertal-Bütschwil mit dem Tabellenzweiten Wittenbach eine Knacknuss vorgesetzt.