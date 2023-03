Regionalfussball Später Punktgewinn zum Rückrundenstart: Wattwil Bunt gelingt gegen Steinach der Ausgleich in der 95. Minute Im ersten Spiel der zweiten Saisonhälfte hat sich der FC Wattwil Bunt in der 2. Liga regional am Samstag vom FC Steinach mit 2:2 unentschieden getrennt. Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause konnten sich die Einheimischen nach dem Seitenwechsel gewaltig steigern.

Haxhi Shala (vorne, am Ball) hat für die Wattwiler den Anschlusstreffer zum 1:2 geschossen. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit fünf Meisterschaftsspielen ohne Niederlage hat sich der FC Wattwil Bunt in die Winterpause verabschiedet, diese Serie wurde zum Rückrundenstart weiter ausgebaut. Auf dem Kunstrasenplatz in der Rietwis empfingen die Wattwiler am Samstag den FC Steinach. Von den Neuzugängen stand beim Heimteam Marko Vukovic in der Startelf.

Der neue Torhüter fand sich sogleich im Mittelpunkt des Geschehens wieder. Die Abstimmung mit seinem Vordermann klappte nicht wunschgemäss, so verlängerte Verteidiger Arton Ibraimi eine Hereingabe unglücklich, am zweiten Pfosten stand Lars Ivanusa perfekt und brachte Steinach früh in Führung (12.).

Es fehlte bei Wattwil Bunt anfänglich oft die nötige Präzision bei den Zuspielen. Defensiv wurde man von den Gästen wiederholt herausgefordert. Auf ein Foulspiel an Yannik Bruderer folgte ein Penaltypfiff, André Filipe Baiao liess sich nicht zweimal bitten und erhöhte das Skore noch vor der Pause.

Steigerung mit Punkt belohnt

Ein Doppelwechsel brachte nach Wiederbeginn zusätzlichen Schwung. Den Einheimischen war anzusehen, dass man an die gut verlaufene Vorbereitung anknüpfen wollte. Mit einem Freistoss traf Haxhi Shala vorerst nur die Latte. Als er wenige Minuten später wieder zu einem Freistoss antrat, rechneten alle mit einer Flanke. Shala zirkelte den Ball aber zum Anschlusstreffer direkt in die Maschen.

Wattwil wollte der Ausgleich nicht gelingen, gleichzeitig liess Steinach die Siegsicherung mehrfach aus. Die Quittung kam tief in der Nachspielzeit. Jeton Seferi glich per Handspenalty zum 2:2 aus. Trotz einer nicht gelungenen ersten Halbzeit verbuchten die Toggenburger einen Punkt zum Rückrundenstart.

Somit bleiben die Wattwiler auch im zweiten Ernstkampf auf der Rietwis ungeschlagen. Bei der Premiere gab es einen 3:2-Sieg gegen Eschenbach.