Regionalfussball So sieht die Bilanz der Toggenburger Fussballerinnen und Fussballer vom Wochenende aus – Bütschwil verliert erstmals seit 15 Monaten Irgendwann geht jede Serie zu Ende. Beim FC Bütschwil dauerte sie 25 Spiele, in denen die Mannschaft saisonübergreifend in der Meisterschaft ungeschlagen blieb. Trotz Niederlage gegen Steinach verbleiben die Toggenburger aber in der Spitzengruppe der 2. Liga.

Trotz viel Kampf (in der Bildmitte Pascal Hollenstein) gab es für Bütschwil gegen Steinach keine Punkte. Bild: Beat Lanzendorfer

Drei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Die Toggenburger Fussballerinnen und Fussballer haben mittelprächtige Tage hinter sich.

Fast 15 Monate blieb Bütschwil ungeschlagen, am Samstag musste der Verein bei der 0:1-Niederlage gegen Steinach den Platz wieder einmal als Verlierer verlassen. Zum letzten Mal passierte dies am 6. Juni 2022 beim 0:1 in Teufen – damals noch in der 3. Liga. Dabei war die erste Niederlage als Neuling in der 2. Liga nicht zwingend. Steinach, das sich mit den drei Punkten auf Platz 9 vorarbeitete, führte technisch zwar die etwas feinere Klinge, Bütschwil hielt aber wie gewohnt kämpferisch dagegen.

Das Tor von Ivanusa nach 52 Minuten sollte aber die Entscheidung sein. Konnte Schlussmann Oswald davor einige Abschlussversuche abwehren, war er beim Schuss aus halbrechter Position chancenlos. Durch die Niederlage mussten die Bütschwiler in der Tabelle Platz 1 abgeben und liegen neu auf Rang 4.

Wattwil Bunt mit drittem Nuller

Nach drei Runden zeichnet sich ab, dass Zweitligist Wattwil Bunt ein schwieriges Jahr bevorsteht. Beim Gastspiel in Flawil hielten die Wattwiler wohl lange Zeit das 0:0, am Ende fiel das Resultat mit 0:3 aber trotzdem deutlich aus. Damit sind die Toggenburger in der Gruppe 2 das einzige noch punktelose Team.

Neckertal gewinnt – Kirchberg holt einen Punkt

Ein frühes und ein spätes Tor bedeuteten zwischen Neckertal-Degersheim und Linth 04 2 die Entscheidung. Zuerst gelang Sandro Lehmann nach acht Minuten das 1:0, bereits weit in der Nachspielzeit schoss Votta dann das 2:0. Mit den Punkten 4 bis 6 belegt Neckertal-Degersheim in der 3. Liga Gruppe 4 nun den zweiten Rang.

In derselben Gruppe holte sich Kirchberg beim 2:2 gegen Wängi immerhin einen Punkt. Nach einem Eigentor lag die Esposito-Elf mit 1:0 vorn, geriet durch Tore von Schneider und Tedesco aber ins Hintertreffen. Aaron Schweizer sorgte nach gut einer Stunde mit dem Ausgleich dann für den Endstand. Kirchberg belegt nach drei Runden mit vier Punkten Platz 4.

Eine Liga tiefer hat Ebnat-Kappel seine Hausaufgaben beim klaren 5:1 gegen Bazenheid 2 erledigt. Mit drei Siegen führen die Obertoggenburger die Gruppe 7 an.

FF Toggenburg mit Kantersieg

Amira Baumgartner (rechts) war kaum zu halten und schoss beim Kantersieg gegen Ems zwei Tore. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Frauen der Gemeinschaft FF Toggenburg liessen beim 6:0 gegen Ems gar nichts anbrennen. Bei Halbzeit führte die Heimelf durch ein Tor von Amira Baumgartner zwar erst mit 1:0, danach schalteten die Spielerinnen einen Gang höher. Zweimal Alexandra Brändle, erneut Amira Baumgartner sowie Diana Brändle und Corinna Hasler liessen das Verdikt am Ende für die Bündnerinnen brutal aussehen.