Regionalfussball So geht es am Wochenende weiter: Warum für Kirchberg die Rückrunde erst jetzt beginnt und Ebnat-Kappel schon bald die Rückkehr in die 3. Liga feiern kann Das Wetter entsprach bisher nicht den Vorstellungen der Fussballerinnen und Fussballer. In den kommenden Wochen müssen viele abgesagte Partien nachgeholt werden. Ob in den nächsten Tagen die mit Toggenburger Beteiligung geplanten Spiele stattfinden können, entscheidet der Wettergott.

Die Bütschwiler, links Elias Keller, standen in dieser Saison selten im Regen. Gegen Sirnach soll der Höhenflug weitergehen. Bild: Beat Lanzendorfer

Nachdem über die Osterfeiertage nur Bazenheid und die Ebnater Frauen im Einsatz standen, geht’s in den kommenden Tagen mit einem Vollprogramm weiter. Das erwartet die Toggenburger Vereine:

Redet man im Umfeld des Vereins von verpassten Punkten, wird immer wieder über die Vorrundenpartie gegen Rapperswil-Jona 2 diskutiert. Die Bazenheider gewannen im letzten Herbst mit 5:0, wegen eines Wechselfehlers wurde das Resultat in eine Forfaitniederlage umgewandelt. Nun kommt es zum Rückspiel, in dem die Toggenburger auf dem heimischen Ifang Favoriten sind. Gegen den Abstiegskandidaten der 2. Liga Inter ist aber Vorsicht geboten. Zuletzt trotzte er Leader Balzers ein beachtliches 1:1 ab.

Zweitligist Wattwil Bunt musste letztmals am 1. Oktober beim 2:3 in Romanshorn den Platz als Verlierer verlassen. Es folgten sieben Runden, in denen es jeweils mindestens zu einem Punkt reichte. Nun sind die Toggenburger bei Arbon zu Gast. Der samstägliche Gegner, Leader der Gruppe 2, ist neben dem überraschenden Aufsteiger Tägerwilen eines von zwei verbliebenen Teams, die für den Aufstieg in die 2. Liga Inter infrage kommen. Wollen die Wattwiler eine weitere Runde unbeschadet überstehen, dürfte ein Effort erforderlich sein.

Beim FC Bütschwil (3. Liga) darf man sich über gar nichts mehr wundern – im positiven Sinn. Die Mannschaft tritt derart souverän auf, da würde es doch verwundern, wenn sie den Platz in der 14. Runde erstmals als Verlierer verlassen müsste. Auch die zuletzt abgelieferten Leistungen sprechen für die Toggenburger. Während Absteiger Sirnach beim bisher enttäuschenden Aadorf mit 1:5 unter die Räder kam, feierten die Bütschwiler einen ungefährdeten 2:0-Erfolg gegen Dussnang.

Der Kalender zeigt schon Mitte April, trotzdem haben die Kirchberger noch kein Spiel in den Beinen. Sowohl jenes in Sirnach als auch die Heimpartie gegen Wängi fielen dem Wetter zum Opfer. Nun kommt auf den Tabellendritten der 3. Liga (Gruppe 4) ein dicht gedrängtes Programm zu. Am Samstag gastiert er in Münsterlingen, am Dienstag wird auf der Sonnmatt die verschobene Partie gegen Wängi nachgeholt.

Die Neckertaler präsentieren sich in einer erstaunlichen Frühform und gingen in der Rückrunde zweimal als Sieger vom Platz. Nun empfangen sie im ersten Heimspiel des Jahres Zuzwil, nebst Kirchberg der letzte verbliebene Konkurrent von Bütschwil im Kampf um den Aufstieg in die 2. Liga. Hält sich die Danuser-Elf weiter schadlos, liegt plötzlich wieder ein Podestplatz in Reichweite.

Bei noch acht Spielen und zehn Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Wil stellt sich bei den Ebnatern höchstens die Frage, ob der definitive Aufstieg in die 3. Liga bereits im April vermeldet werden kann. Nächster Gegner ist Uzwil 3, das schon in der Vorrunde beim 0:3 wenig ausrichten konnte.

Kann FF Toggenburg den Abwärtstrend stoppen? Im Heimspiel gegen Au-Berneck (Platz 10) müssen drei Punkte her. Gelingt dies nicht, würde sich das Zwischentief zu einer Krise ausweiten und Platz 1 in der 2. Liga wäre wohl für längere Zeit ausser Reichweite, weil sich das formstarke Widnau gegen Schlusslicht Weinfelden-Berg kaum einen Ausrutscher erlauben wird.

Nach dem Sieg gegen Flums-Walenstadt (4:2) und dem Einzug in den Ostschweizer Cupfinal sind die Ebnaterinnen am Wochenende spielfrei. Für sie geht es am nächsten Donnerstag mit einem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Weinfelden-Berg weiter.