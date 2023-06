Regionalfussball Sieg, Unentschieden, Niederlage: Das ist die Bilanz des Wochenendes der Toggenburger Drittligisten Kirchberg zeigte gegen Kreuzlingen 2 kein Erbarmen und fertigte den Absteiger zweistellig ab. Aufsteiger Bütschwil tat sich gegen das aufsässige Aadorf schwer, bleibt nach dem 1:1 aber weiterhin ungeschlagen. Keine Punkte gab es hingegen für Neckertal-Degersheim beim 0:2 in Wängi.

Mit seinem elften Saisontor rettete Captain Daniel Fäh (links) einen Punkt. Damit bleiben die Bütschwiler auch nach 21 Runden ungeschlagen. Bild: Beat Lanzendorfer

Bütschwil, das seit einer Woche als Aufsteiger in die 2. Liga feststeht, bleibt in der Meisterschaft auch nach der 21. Runde und dem 1:1 gegen Aadorf ungeschlagen. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison zeigte die Mannschaft Moral und holte einen Rückstand auf. Und nicht zum ersten Mal hiess der Torschütze Captain Daniel Fäh. Mit seinem elften Saisontreffer rettete er seinem Team immerhin einen Punkt.

Die Junioren des FC Bütschwil dankten der 1. Mannschaft mit einem speziell angefertigten Banner im letzten Heimspiel der Saison. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Beste bekamen die Besucherinnen und Besucher abseits des Platzes zu sehen. Die Junioren hatten unter der Woche gleich mehrere Banner angefertigt. Auf dem einen stand «Ufstieg’s Träum werdet wohr», auf dem anderen werden bereits die Muskeln für die regionale 2. Liga gezeigt. Das Spiel als solches dürfte nicht als bestes der Saison eingehen.

Der Bütschwiler Motor springt nicht richtig an

Die Einheimischen taten sich bei den hohen Temperaturen sehr schwer, und Aadorf war nicht gewillt, Aufstiegsgeschenke zu verteilen. Ein weiterer Grund, weshalb der Bütschwiler Motor nicht richtig ansprang, waren die diversen Absenzen. In der Startformation fehlten die Defensivspezialisten Pfister und Hollenstein sowie mit Brändle und Birchler zwei Antreiber in der Offensive.

Das Banner verdeutlicht es: Die Bütschwiler wollen auch in der 2. Liga Muskeln zeigen. Bild: Beat Lanzendorfer

Deshalb war es irgendwie bezeichnend, dass sich vor dem Seitenwechsel die Gäste die besseren Chancen erarbeiteten, daraus aber keinen Profit ziehen konnten. Am Spielgeschehen änderte sich nach dem Seitenwechsel wenig, ausser, dass die wie immer vielen Besucherinnen und Besucher noch zwei Tore zu sehen bekamen. Vorerst traf Truniger aber nur die Latte.

Auch wenn es beim FC Bütschwil um fast nichts mehr geht, die Massen kommen trotzdem in Scharen auf die Breite. Bild: Beat Lanzendorfer

Als nach 70 Minuten Bitzer für Aadorf die Führung erzielte, zeichnete sich die erste Saisonniederlage der Bütschwiler ab. Aber plötzlich kamen die kämpferischen Tugenden zum Vorschein, welche die Mannschaft schon die ganze Saison auszeichnen. Vier Zeigerumdrehungen später war der Rückstand aufgeholt. Daniel Fäh hatte flach zum 1:1 getroffen. Irgendwann war Schluss: Aadorf war froh, dem Aufsteiger einen Punkt abgeknöpft zu haben, Bütschwil seinerseits glücklich, dass die erste Saisonniederlage abgewendet werden konnte.

Neckertal verliert in Wängi

Neckertal-Degersheim kehrte im letzten Auswärtsspiel der Saison mit einer 0:2-Niederlage in Wängi nach Hause zurück. Jeweils ein Tor vor und eines nach der Pause genügte den Thurgauern für den elften Saisonsieg. Auf die Tabelle hatte diese allerdings keinen Einfluss. Wängi bleibt Fünfter, Neckertal-Degersheim mit deutlichem Punkteabstand Sechster.

Kirchberg zerlegt den Absteiger

11:1 lautete das Verdikt zwischen Kirchberg und Absteiger Kreuzlingen 2. Wobei es nicht die erste Kanterniederlage in dieser Saison für die Thurgauer war. Für die Toggenburger trafen Mario Kuhn (3x), Aaron Ress (2x), Aaron Schönenberger (2x) sowie Adrian Oberholzer, Florian Schefer, Fadri Fanetti und Patrice Müller.

Das erstaunliche am Kirchberger Kantersieg: Bis zur 40. Minute stand es 0:0. Als die Teams fünf Minuten später die Kabinen aufsuchten, lagen die Gäste mit 3:0 vorn. Nach der Pause fielen die Tore dann wie reife Früchte.