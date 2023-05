Regionalfussball Sieg in Berg: Der Aufstieg von Bütschwil in die 2. Liga regional rückt immer näher – auch Neckertal-Degersheim holt drei Punkte Am Wochenende ist in der 3. Liga alles für den FC Bütschwil gelaufen. Zuzwil und Kirchberg, die hartnäckigsten Verfolger, blieben ohne Zählbares. Der Leader hingegen holte sich in Berg drei Punkte und hat dadurch den Vorsprung auf vier Zähler ausgebaut. Nichts anbrennen liess auch Neckertal-Degersheim beim 8:0 gegen Kreuzlingen 2.

Dem Freistoss zum 2:0 von Severin Gübeli (vorne links, hier im Spiel gegen Neckertal-Degersheim) gebührt das Prädikat Sonderklasse. Somit bleiben die Bütschwiler auch nach 18 Runden ungeschlagen. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Aufstieg wird immer konkreter. Bütschwil schafft beim 2:0 in Berg einen Arbeitssieg und hat den Vorsprung an der Spitze vergrössert, weil sowohl Zuzwil als auch Kirchberg jeweils eine empfindliche Niederlage kassierten. Zwei Jahre nach der Rückkehr in die 3. Liga spricht vieles dafür, dass die Bütschwiler gleich noch eine Stufe nach oben klettern.

Es war eine zähe Sache

Laut Abwehrchef Pascal Hollenstein war der Auftritt in Berg eine zähe Sache: «Wir haben etwas Anlauf gebraucht, bis wir in die Gänge kamen.» Einmal in Führung liegend, liess der Tabellenführer dann nichts mehr anbrennen. Auch deshalb, weil sich die Defensive als äusserst stabil erwies.

Vorne setzte Raphael Fust nach 29 Minuten ein erstes Ausrufezeichen. Nach einem Eckball stand er goldrichtig und verwertete mit dem Kopf zum 0:1. Weil auf dem schwierig zu bespielenden Terrain kaum ein Kurzpassspiel möglich war, fackelte Severin Gübeli nach einem verhängten Freistoss nicht lange und hämmerte den Ball aus zwanzig Metern ins Netz – ein Tor der Marke herausragend. Danach brachten die Toggenburger den Vorsprung, ohne noch in Bedrängnis zu geraten, über die Runden.

Neckertal-Degersheim feiert einen Kantersieg

Noch torhungriger als die Bütschwiler war Neckertal-Degersheim beim 8:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Kreuzlingen 2. Allen voran Goalgetter Matthias Rüegg, der allein vier Mal ins Schwarze traf. Die weiteren Tore schossen Roberto Manzo (2x) sowie Ron Lieberherr und Nico Lehmann.

Trainer Markus Danuser zeigte sich nach Spielschluss von der Leistung seiner Equipe angetan: «Heute haben wir von der ersten Sekunde an alles richtig gemacht. Es hat Freude bereitet, den Jungs zuzuschauen.» Erleichternd sei sicherlich hinzugekommen, dass ein Kreuzlinger für ein Notbremsefoul nach 25 Minuten die rote Karte kassierte.