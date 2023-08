Regionalfussball Saisonstart missglückt: Der FC Bazenheid verliert im ersten Meisterschaftsspiel der 2. Liga inter gegen Dardania SG auf dem heimischen Ifang mit 0:1 Das hatten sich die Toggenburger anders vorgestellt. Trotz Cupniederlage vor Wochenfrist gegen Chur 97 waren Trainer und Spieler von einem positiven Resultat gegen Dardania SG überzeugt. Die 0:1-Niederlage kommt deshalb einer Enttäuschung gleich.

Bazenheid war gegen Dardania SG zwar bemüht, links Philipp Roth, ein Tor sollte den Alttoggenburgern beim Saisonauftakt aber nicht gelingen. Bild: Beat Lanzendorfer

Bazenheid kann sich zwar gegenüber der Cupniederlage vor einer Woche gegen Chur 97 (2:3) steigern, Punkte gibt es beim Saisonstart gegen Dardania SG trotzdem keine.

Trotz einem Chancenplus verlieren die Bazenheider mit 0:1. Hinzu kommt ein verschossener Elfmeter beim Stand von 0:0 durch Captain Marc Ott.

Der Trainer trauert den Chancen nach

«Ich und das Team wissen nicht wirklich, weshalb wir dieses Spiel verloren haben, Chancen waren im Überfluss vorhanden.» Dabei sprach Trainer Bernhardsgrütter die Lattenschüsse von Goli und Zulic in der ersten Halbzeit und ein weiterer Aluminiumtreffer wiederum von Goli in der Nachspielzeit an. «Die Leistung meiner Mannschaft geht ansonsten in Ordnung, bei diesen Möglichkeiten muss sie sich halt irgendwann belohnen.»

Zu seinem Fehlversuch vom Elfmeterpunkt sagte Marc Ott: «Das ärgert mich, ich mag nicht erinnern, wann ich den letzten Penalty verschossen habe. Wir hatten aber noch viele Chancen, aus dem Spiel ein Tor zu erzielen.»

Statt die Führung bejubeln zu können, lagen die Einheimischen kurz vor Ablauf der ersten halben Stunde im Hintertreffen. Afkari stieg nach einem stehenden Ball am höchsten und liess Schlussmann Aziri keine Abwehrchance.

Dardania lanciert gefährliche Konter

Im zweiten Umgang war Bazenheid zwar weiterhin mehrheitlich im Ballbesitz, die grösseren Möglichkeiten erspielten sich aber die Gäste. Es brauchte einen guten Schlussmann und zweimal viel Glück, dass es nach einem der gefährlichen Konter nicht plötzlich 0:2 hiess.

Die Bemühungen der Gastgeber waren durchaus ansehnlich, ab Strafraumnähe fehlte aber die Durchschlagskraft. Erst als der Unparteiische sieben Minuten Nachspielzeit anzeigte, packten die Bazenheider die Brechstange aus. Obwohl sie den Gegner im Fünfmeterraum regelrecht einigelten, sollte der Ausgleich nicht mehr fallen. Immer stand noch ein Bein im Weg oder dann machte Schlussmann Albrecht einen der mehreren Schüsse unschädlich.

Die letzte Konsequenz fehlt

Noch ist es verfrüht, in Panik zu verfallen. Es kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Berhardsgrütter-Elf saisonübergreifend in den vergangenen zehn Pflichtspielen den Platz nur dreimal als Sieger verlassen hat. Das muss zu denken geben.

Und dann sollten sich die Akteure ihrer eigenen Stärken besinnen. Zu viele liessen sich von den Mätzchen des Gegners ablenken, der nach der Führung keine Lust mehr hatte mitzuspielen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf Zeit spielte. Letztendlich ist die Taktik aufgegangen.