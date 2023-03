Regionalfussball Obwohl der FC Bazenheid in der Hinrunde eine 1:4-Niederlage kassierte, zeigt sich der Trainer vor dem Auswärtsspiel in Widnau zuversichtlich Durch den 3:1-Auftaktsieg am letzten Wochenende gegen Thalwil ist Bazenheid in der Tabelle der 2. Liga interregional auf Platz 2 geklettert. Nun kommt es am Sonntag im Rheintal zum Aufeinandertreffen gegen das punktgleiche Widnau.

Wenn die Bazenheider auch in Widnau jubeln können und die Partie siegreich gestalten, käme es eine Woche später zum Top-Spiel gegen Spitzenreiter Balzers. Bild: Beat Lanzendorfer

Schon am zweiten Spieltag der Frühjahrsrunde kommt es in der 2. Liga inter zu einem Spitzenkampf mit Toggenburger Beteiligung. Der Tabellenzweite Bazenheid gastiert am Sonntagnachmittag beim punktgleichen Widnau. Die Rheintaler sind nur aufgrund der mehr erhaltenen Strafpunkte hinter den Toggenburgern eingereiht.

Für Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter ist es ein Duell auf Augenhöhe: «Wir haben in der Vorrunde zwar mit 1:4 verloren, dabei aber nicht einen derart schlechten Eindruck hinterlassen, wie es das Resultat vermuten lässt.» Wer nach der Winterpause schon besser in Schuss ist, lässt sich nur schwer einschätzen. Beide Teams konnten vor Wochenfrist überzeugen. Bazenheid beim souveränen 3:0-Erfolg gegen Thalwil, Widnau beim 1:1 gegen den klaren Spitzenreiter und designierten Aufsteiger Balzers.

Am Sonntag nicht zur Verfügung steht den Toggenburgern der gesperrte Fadil Goli. Spielbereit hingegen wäre der zuletzt mit seinen Leistenproblemen geschonte Luzian Dodes. Auf einen Einsatz dürfte auch Roman Bollhalder brennen. Nach seinem auskurierten Kreuzbandriss würde ihm der Naturrasen auf der Aegeten besser behagen als Kunstrasen, auf dem bisher meistens gespielt und trainiert wurde. Sollten die Toggenburger drei Punkte holen, wäre die Partie Bazenheid – Balzers am 25. März das Topspiel der 17. Runde.

Testspiele vor dem Rückrundenstart

Eine Woche, bevor es in den unteren Ligen wieder losgeht, sind noch diverse Testspiele vereinbart worden. 3.-Liga-Spitzenreiter Bütschwil (Gruppe 4) gastiert bei Rüthi, das in der Gruppe 2 in den hinteren Regionen überwintert hat. Mit Wattwil Bunt (Gruppe 2) und Abtwil-Engelburg (Gruppe 1) messen sich am Samstagabend zwei Zweitligisten.

Mit Flawil 2 hat sich Neckertal-Degersheim aus der 3. Liga hingegen einen Gegner ausgewählt, der in der Meisterschaft eine Liga tiefer spielt. Das Testwochenende runden die Frauen des Teams FF Toggenburg ab. Sie empfangen am Sonntag die Frauen von Phönix Seen aus Winterthur.