Regionalfussball Nun möchte Ebnat-Kappel nachziehen und sich wie Bütschwil zum Aufsteiger krönen – zur Glückseligkeit fehlen noch zwei Siege Vor dem ersten Juni-Wochenende sind im Toggenburger Fussball fast alle Entscheide schon gefallen. Gas geben muss noch Ebnat-Kappel, das mit dem punktgleichen Wil 3 um den Aufstieg in die 3. Liga kämpft.

Der FC Bütschwil - links Pascal Hollenstein, rechts David Birchler, in der Mitte der Kirchberger Mario Kuhn - möchte die Saison ungeschlagen abschliessen. Bild: Beat Lanzendorfer

Das läuft am Wochenende im Toggenburger Fussball:

Die Bazenheider haben in der 2. Liga Inter in den letzten vier Runden enttäuscht und gegen Abstiegskandidaten nur zwei Punkte gesammelt. Vielleicht kommt die Wende nun zu einem Zeitpunkt, an dem sie nicht erwartet wird: Bei der SV Schaffhausen. Weil Leader Balzers in der Rückrunde schwächelt, hat der Tabellenzweite mit vier Zählern Rückstand plötzlich wieder Aufstiegschancen, zumal Balzers beim Dritten Uster keine leichte Aufgabe erwartet.

Die 2. Liga Inter wird verkleinert, die regionale 2. Liga hingegen auf 28 Teams aufgestockt, deshalb ist zurzeit noch einiges in der Schwebe. Als sicher gilt: Der jeweils Letzte der zwei regionalen Ostschweizer 2.-Liga-Gruppen muss sich in Richtung 3. Liga verabschieden. Ob es auch einen Zweitletzten erwischt, dürfte davon abhängen, wie viele Ostschweizer Absteiger es aus der 2. Liga Inter ergibt.

Für Wattwil Bunt heisst dies: Der Ligaerhalt ist wohl zu 99 Prozent gesichert, zumal Herisau in der Gruppe 1 nicht mehr auf 26 Punkte kommen kann, die Wattwil Bunt in der Gruppe 2 schon jetzt auf dem Konto hat. Zu viel nachzudenken, bringt ohnehin nichts. Idealerweise gibt man die Antwort auf dem Platz. Gegen Bischofszell und zum Abschluss bei Tobel-Affeltrangen muss es das Ziel sein, noch sicherheitshalber einen Punkt zu holen, dann wäre alles im grünen Bereich.

Die Spiele der letzten zwei Runden in der Gruppe 4 der 3. Liga finden alle zeitgleich am Sonntagnachmittag um 16 Uhr statt. Dies, um allfällige Rechenschiebereien zu vermeiden. Wobei die Entscheide in der Gruppe 4 bereits frühzeitig gefallen sind. Bei Aufsteiger Bütschwil geht es nur noch darum, die Saison ungeschlagen abschliessen zu können. Zu Hause gegen Aadorf und dann zum Schluss in Münchwilen müsste dies möglich sein, beide haben bisher eine enttäuschende Saison hingelegt.

Kirchberg, bei Absteiger Kreuzlingen 2, und Neckertal-Degersheim, in Wängi, spielen auswärts. Ein Kirchberger Sieg ist Pflicht, die Neckertaler erwartet gegen den Tabellenvierten hingegen eine schwierige Aufgabe.

Die Ebnater, nach der Vorrunde klare Leader, haben sich nach dem Zwischentief gefangen und führen die Tabelle aufgrund der besseren Fairnesswertung gegenüber dem punktgleichen Wil 3 an. Mit zwei Siegen wären die Obertoggenburger durch und würden in die 3. Liga zurückkehren. Vorerst muss sich die Büsser-Elf am Freitag bei Bazenheid 2 durchsetzen. In der Vorrunde war die Sache klar, da gewann Ebnat-Kappel mit 6:1.

FF Toggenburg hat am Pfingstmontag seine Heimspiele in dieser Saison mit dem 5:3-Sieg gegen Triesen beendet. Nun folgt am 11. Juni noch der Gastauftritt gegen Weinfelden-Berg. Mittlerweile ist bekannt, dass es mit dem Aufstieg nichts wird. Bei drei Punkten Rückstand und der schlechteren Fairnesswertung liegen alle Vorteile bei Widnau. An diesem Wochenende ist FF Toggenburg spielfrei. Das gilt nicht für Ebnat-Kappel, das seine Mini-Krise gerne bei Rapperswil-Jona 2 überwinden würde.

Die zweite Mannschaft von FF Toggenburg steht in der 3. Liga vorzeitig als Gruppensieger fest. Das Team, das aus einem Grossteil aus Kirchbergerinnen besteht, kann aber nicht in die 2. Liga aufsteigen, weil FF Toggenburg 1 bereits dort spielt. Das wäre nur möglich gewesen, wenn die Mannschaft den Aufstieg in die 1. Liga geschafft hätte.