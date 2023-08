Regionalfussball Neuling Bütschwil benötigt nach 20-jähriger Abstinenz keine Anlaufzeit und schlägt Flawil im ersten Saisonspiel in der 2. Liga regional mit 4:2 Was für eine Dramatik zwischen Bütschwil und Flawil zum Start der Meisterschaft am Samstag in der 2. Liga. Dank drei Toren in den Schlussminuten holt sich der Neuling bei der ersten Gelegenheit drei Punkte. Viertligist Ebnat-Kappel ist der Auftakt ebenfalls geglückt.

Captain Daniel Fäh (links) gelang die Torpremiere in der 2. Liga beim 4:2-Sieg gegen Flawil. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Bütschwiler Spieler kann auch ein Rückstand nicht aus der Fassung bringen. Dank drei Toren in den letzten sechs Minuten dreht der 2.-Liga-Aufsteiger das Auftaktspiel der Saison 2023/2024 und gewinnt gegen Flawil noch mit 4:2.

Nach 45 Minuten hatte die Mannschaft noch mit 1:2 im Hintertreffen gelegen. Damit hat der Neuling weitere Moral getankt und dürfte bereit sein für das Derby vom 27. August gegen Wattwil Bunt.

Fäh schiesst seine Farben in Front

Bütschwil kam flott aus den Startlöchern und hatte in den Startminuten mehr vom Spiel. Die Belohnung folgte nach 17 Minuten. Nach einem hohen Ball in den Strafraum reagierte Captain Fäh am schnellsten und schob den Abpraller zum 1:0 über die Linie.

Nun schien es, als müssten die Einheimischen dem Anfangstempo Tribut zollen. Plötzlich war Flawil am Drücker und wendete das Blatt bis zur Halbzeit durch Tore von Kucani und Ammann.

Der Bütschwiler Jubel hält auch in der 2. Liga an. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach Wiederbeginn spielte dann praktisch nur noch Bütschwil. Flawil schien sich bei der Hitze überhaupt nicht mehr zurechtzufinden und baute von Minute zu Minute ab. Bis zur dramatischen Wende sollte es aber noch einen Moment dauern. Vorerst war es Gian Pfister, der nach 86 Minuten zum umjubelten Ausgleich traf.

Es kam noch besser. Zwei Minuten später erzielte Neuzugang Rüegg auf Pass von Fäh das 3:2. Die Krönung folgte dann durch Silvio Truniger, der in der Nachspielzeit einen Konter zum 4:2 abschloss. Wer befürchtete, die Mannschaft hätte in neuer Umgebung Startschwierigkeiten, wurde am Samstag angenehm überrascht.

Ebnat-Kappel gewinnt ebenfalls

Viertligist Ebnat-Kappel hat bereits zum Auftakt der Saison seine Aufstiegsambitionen angemeldet. Im Spiel gegen Niederstetten gab es einen ungefährdeten 3:1-Heimsieg. Für die Obertoggenburger waren Stefan Hinterberger, Lars Götte und Ramon Looser erfolgreich.