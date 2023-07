Mittlerweile steht auch fest, welche Mannschaften die 24. Auflage des Bazenheider Cups vom Mittwoch, 2. August, und Freitag, 4. August, bestreiten. Nebst Gastgeber Bazenheid kommt mit Erstligist Uzwil ein langjähriger Stammgast und der Sieger der Ausgabe 2022 auf den Ifang.

Weiter dabei sind Wil 2 aus der 2. Liga interregional sowie Henau und Bronschhofen. Letztere gehören der regionalen 2. Liga an. Das Feld komplettiert der FC Kirchberg, der sich eine Einladung durch die starke vergangene Saison in der 3. Liga verdiente. Laut Bazenheid-Sportchef Dejan Baumann wird die Auslosung der zwei Dreiergruppen in den kommenden Tagen vorgenommen. (bl)