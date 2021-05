Regionalfussball Nach dem Ende des sportlichen Lockdowns – so geht es bei den regionalen Fussballern weiter Nach den weiteren Öffnungsschritten des Bundesrates vom vergangenen Mittwoch, die per 31. Mai in Kraft treten, können die regionalen Fussballer die Saison so beenden, damit sie gewertet werden kann und in gut einem Monat Auf- und Absteiger feststehen.

Wenn die Bazenheider Spieler in einem Monat über den hoffentlich sichergestellten Ligaerhalt jubeln möchten, benötigt es gegenüber dem letzten Herbst eine gewaltige Leistungssteigerung.

Bild: Benjamin Manser

Und plötzlich geht es ganz schnell. Das bevorstehende Wochenende ist das letzte, bei dem bei den Aktiven im Regionalfussball der Ball noch nicht rollt. Wenn ab dem 31. Mai weitere Coronafesseln fallen, sind unmittelbar danach die ersten Testspiele fixiert. Um Punkte geht es ab dem 12./13. Juni. So sieht das Programm der Vereine in den kommenden Wochen aus.

Vor einem Jahr gehörte der FC Bazenheid zu den grossen Profiteuren. Auf einem Abstiegsplatz platziert, kam ihnen der Abbruch der Saison nicht ungelegen. So viel «Glück» haben die Alttoggenburger in diesem Jahr nicht. Ihnen bleiben drei Spiele, um die Ligatauglichkeit unter Beweis zu stellen. Als Zehnter sind sie mit acht Punkten akut abstiegsgefährdet. Und das Restprogramm hat es in sich.

Gleich zum Start gastieren sie beim punktgleichen Rüti (13. Juni), das allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert hat. Anschliessend empfangen die Toggenburger Calcio Kreuzlingen, das sich im bedeutungslosen Mittelfeld aufhält. Zum Ende muss Bazenheid zu Angstgegner Widnau, das sich noch leise Austiegshoffnungen ausrechnet. Es wäre bitter, müssten die Bazenheider den Widnauern am 26. Juni als Absteiger zum Aufstieg gratulieren.

Mit vier Punkten Vorsprung befindet sich der Tabellenführer der 2. Liga interregional (Gruppe 6) in einer scheinbar komfortablen Ausgangslage. Der Schein könnte aber trügen. Verliert die Müller-Elf im Auftaktspiel in Widnau, könnte der Vorsprung auf einen Punkt zusammenschmelzen. Danach empfängt Uzwil Wil 2, bei dem mit 14 Zählern gegen hinten fast nichts mehr anbrennen kann. Umso mehr dürfte der Wille vorhanden sein, im Derby dem Nachbarn die Suppe zu versalzen.

Im letzten Spiel müssen die Uzwiler nach Bassersdorf, das dann möglicherweise noch auf Punkte angewiesen ist, um dem Abstieg zu entrinnen. Im Extremfall ist aber auch vorstellbar, dass die Uzwiler schon im allerersten Spiel nach dem Lockdown den Aufstieg in die 1. Liga fixieren. Damit dies Tatsache wird, müssten die Uzwiler in Widnau siegen und gleichzeitig dürften die beiden ersten Verfolger Kreuzlingen und Amriswil nicht punkten.

Amriswil, Uzwil und Weesen heissen die Gegner des Wiler Nachwuchses zwischen dem 12. und 26. Juni. Weil die Truppe um Trainer Fabinho unbelastet auftreten kann, liegt eine Überraschung gegen die Spitzenteams Uzwil und Amriswil allemal drin. In der letzten Partie könnten sie dann möglicherweise mit einem Sieg gegen Weesen Bazenheid Schützenhilfe leisten. Weesen und Bazenheid trennt aktuell nämlich nur ein Punkt.

Härter hätte es die Wattwiler kaum erwischen können. Mit Wängi und Frauenfeld bekommen sie es mit Mannschaften zu tun, die unterschiedliche Ambitionen hegen, aber trotzdem dringend auf Punktezuwachs angewiesen sind. Beim Start am 19. Juni gastiert Frauenfeld auf der Wattwiler Grüenau.

Die Thurgauer belegen zwar den ersten Platz, das nach Verlustpunkten gleichauf liegende Rapperswil-Jona 2 sitzt ihnen aber im Nacken. Und dann hat es der Spielplan so vorgesehen, dass die Frage des Abstiegs wohl im direkten Vergleich zwischen Wängi und Wattwil Bunt am 26. Juni entschieden wird.

Zwei aus dem Trio Ebnat-Kappel (drei Punkte), Münchwilen (drei Punkte) und Netstal (zwei Punkte) sind nicht zu retten und treten Ende Saison den Gang in die 4. Liga an. Dabei haben die Toggenburger ihr Schicksal durchaus in den eigenen Händen. Ein Sieg am 12. Juni beim mitgefährdeten Netstal wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Anschliessend dürften die Hoffnungen auf Punktezuwachs im Heimspiel gegen Leader Herisau eher begrenzt sein.

Gegen Glarus, den gesicherten Viertletzten, ist es zum Abschluss aber kein Ding der Unmöglichkeit, die eventuell noch benötigten Punkte für den Ligaerhalt sicherzustellen. Es wäre ein schönes Abschiedsgeschenk für Trainer Jürg Stadelmann, der nach sieben Jahren seinen Abschied auf dem Untersand verkündet hat.

Mit einem Vorsprung von zehn Punkten auf die Abstiegsränge sowie sechs Zählern Rückstand auf Platz eins nimmt Neckertal-Degersheim eine untergeordnete Rolle ein. Weil die Mannschaft um Trainer Markus Danuser mit Aadorf und Dussnang zwei Gegner vor der Brust hat, die ebenfalls im Mittelfeld feststecken, kann sie in der entscheidenden Phase der Meisterschaft wenig Einfluss nehmen.

Ohne im Frühjahr noch einmal die Schuhe schnüren zu müssen, kehrt Tabellenführer Bütschwil nach zweijähriger Abstinenz in die 3. Liga zurück. Weil die 4. Liga bereits im vergangenen Herbst die Hälfte ihrer Spiele bestritten hat, kann die Meisterschaft gewertet werden. Einzig Wattwil Bunt 2 und Bazenheid 2 müssen noch nachsitzen, weil sie das im Herbst verschobene Spiel nachzuholen haben. Auf die Meisterschaft hat dies aber keinen Einfluss.

Zurücklehnen und den Champagner geniessen können die Bütschwiler Spieler trotzdem nicht. Weil sie im regionalen Cup bis in den Viertelfinal vorgestossen sind und dort am 12. Juni Drittligist Bischofszell empfangen, sollte die Konzentration hochgehalten werden. Für den Vorstoss in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups benötigt es nämlich nur noch drei Siege.

Kirchberg schliesst die Saison 2020/2021 auf Rang 2 hinter Aufsteiger Bütschwil ab. Nun wird in der nächsten Spielzeit ein neuer Anlauf gestartet, die Rückkehr in die 3. Liga zu realisieren.

Die Bütschwiler Frauen belegen mit zwölf Punkten den sechsten Platz. Bei noch zwei ausstehenden Partien (Uzwil und Thusis) sind die Möglichkeiten auf einen Spitzenplatz aber eingeschränkt. Mehr Beachtung dürfte der Cup finden. Dort treten sie am 13. Juni im Halbfinal auswärts gegen Uzwil an. Das Endspiel ist auf den 4. Juli terminiert. In diesem würden die Toggenburgerinnen den Pokal am liebsten zum vierten Mal seit 2015 in die Höhe stemmen.

Die Obertoggenburgerinnen, Schlusslicht in der Tabelle, haben drei Spiele Zeit, den drohenden Abstieg aus der 2. Liga zu verhindern. Gegen Uzwil und Thusis tritt Ebnat-Kappel als Aussenseiter an. Deshalb dürfte die Entscheidung wohl erst in der Schlussrunde gegen das drittletzte Rapperswil-Jona 2 fallen.