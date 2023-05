Regionalfussball Nach dem 4:0-Sieg bei Henau 2 kehrt Ebnat-Kappel in der 4. Liga auf den Leaderthron der Gruppe 7 zurück Das Zwischentief bei Viertligist Ebnat-Kappel scheint definitiv der Vergangenheit anzugehören. Nachdem im Spitzenkampf gegen Wil 3 ein 0:2-Rückstand aufgeholt werden konnte, knüpfte die Mannschaft an die Leistung vom 13. Mai an und feierte bei Henau 2 einen souveränen Erfolg.

Lars Götte war von seinen Gegenspielern kaum zu bremsen und steuerte zwei Tore beim 4:0-Sieg bei. Bild: Beat Lanzendorfer

Ebnat-Kappel findet nach der bisher schwierig verlaufenen Rückrunde zum richtigen Zeitpunkt zur Form zurück und schlägt Henau 2 auswärts diskussionslos mit 4:0.

Trainer Andi Büsser gönnte sich deshalb nach Spielschluss ein Bier und war voll des Lobes über seine Akteure: «Meine Jungs haben heute eine tolle Vorstellung abgeliefert, speziell erwähnen möchte ich Torhüter Tiziano Hilbi, der mit mehreren starken Paraden glänzte.» Dem Gegner zollte er Respekt: «Die Henauer haben uns sehr viel abverlangt, das Ergebnis täuscht da etwas darüber hinweg.»

War hinten Hilbi eine Bank, sorgten vorne Lars Götte und Raffael Büsser für die Musik. Während Götte dreimal ins Schwarze traf, zeichnete sich Büsser als Passgeber aus, liess sich beim 3:0 aber auch als Torschütze feiern.

Nach diesem Sieg haben die Ebnat-Kappler in der Gruppe 7 der 4. Liga wieder die Tabellenspitze vor Wil 3 übernommen. Beide haben bisher 36 Punkte gesammelt. Die Ebnat-Kappler weisen allerdings die viel bessere Fairnesswertung auf. Für die beiden Schlussrunden ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Bevor die Ebnat-Kappler die Saison mit dem Heimspiel am 10. Juni gegen Frauenfeld 2a beenden, steht ihnen am nächsten Freitag noch der Gang nach Bazenheid bevor.