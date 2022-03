Regionalfussball Mit Kirchberg und Ebnat-Kappel steigen am Wochenende die letzten Toggenburger Vertreter in den Spielbetrieb ein Ab dem ersten April-Wochenende herrscht im Toggenburger Fussball wieder Vollbetrieb. Als Letzte greifen Kirchberg und Ebnat-Kappel aus der vierten Liga ins Geschehen ein. Die Kirchberger verfolgen dabei ein klares Ziel: In den kommenden knapp drei Monaten möchte die Mannschaft den Acht-Punkte-Vorsprung verteidigen und am Ende der Saison in die 3. Liga aufsteigen. Ebnat-Kappel hingegen müsste darauf hoffen, dass der souveräne Leader gleich mehrmals patzt.

Für die in Gelb gekleideten Ebnat-Kappler endet am Wochenende die rund fünf Monate dauernde Winterpause. Bild: Beat Lanzendorfer

Weil laut Wetterprognosen am Wochenende der Winter zurückkehrt, steht es zurzeit noch in den Sternen, ob auf allen Fussballplätzen gespielt wird. So sähe das Programm aus:

Zum ersten Mal in diesem Jahr treten die Bazenheider nicht als Favorit an. Das dürfte den Spielern gegen Amriswil entgegenkommen. Zuletzt hinterliessen sie den Eindruck, als sei der Druck des Gewinnenmüssens eine zusätzliche Bürde. Nehmen sie hingegen das Vorrundenspiel als Beispiel, kommt es gut.

Dank einer der besten Saisonleistungen trotzten die Alttoggenburger den Thurgauern ein 1:1 ab. Die Torschützen damals: Pentrelli für Bazenheid, Moser für Amriswil. Letzterer spielt nun beim Erstligisten Uzwil. Er hat sich dort auf Anhieb durchgesetzt.

Nach Bronschhofen haben die Wattwiler mit Uzwil 2 erneut ein Spitzenteam vor der Brust. Wenn Trainer und Spieler aus der hohen Niederlage vom letzten Sonntag gegen Bronschhofen die richtigen Schlüsse ziehen, besteht Hoffnung auf einen Punktgewinn.

Denn knapp eine Halbzeit sah es in Bronschhofen nicht nach einem Debakel aus. Die Uzwiler sind mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Sirnach in den Frühling gestartet. Obwohl es dem Gegner kaum an Selbstvertrauen fehlen dürfte, wäre es für Wattwil wichtig, mit einem Erfolgserlebnis Moral zu tanken.

In der Vorrunde liess das 2:2 von Bütschwil in Zuzwil aufhorchen. Die wenigsten hatten dem Aufsteiger in neuer Umgebung eine solche Leistung zugetraut. Es folgten weitere solche Vorstellungen, längst haben sich die Toggenburger Respekt verschafft. Ein weiterer Faktor sorgt für Brisanz: Beim Tabellendritten steht mit Petrit Duhanaj ein Übungsleiter an der Linie, der auch schon beim FC Bütschwil die erste Mannschaft betreute.

Nach dem Sieg gegen Abstiegskandidat Rorschacherberg ist der Druck bei Neckertal-Degersheim gewichen, was kein Nachteil ist. Nun kann der Drittligist befreit aufspielen und vielleicht noch ein paar Ränge gutmachen. Flawil als designierter Aufsteiger ist zu weit weg, aber mit fünf Punkten Abstand auf Brühl 2 und deren zwei auf Zuzwil, liegt das Podest durchaus noch in Reichweite.

Diese Statistik überrascht: Eschlikon, aktuell auf Platz 4, weist mit vier Siegen auf dem heimischen Sportplatz Herdern eine makellose Bilanz auf. Das weiss auch Kirchberg-Trainer Domenico Esposito: «Eschlikon verfügt über grosse kämpferische und läuferische Fähigkeiten, das wird sehr schwer für uns.» Den Tabellenführer aus dem Toggenburg plagen zurzeit noch ein paar Verletzungssorgen. Noch ist nicht sicher, wer bis Samstag fit wird.

Die Ebnat-Kappler werden bereits am ersten Spieltag der Rückrunde so richtig gefordert. Die Niederstetter Rehwiese gilt als schwierig einzunehmende Festung. Kommt hinzu, dass das Heimteam im gesicherten Mittelfeld platziert ist und deshalb ohne Druck ins Spiel gehen kann.

Das sieht bei den Obertoggenburgern etwas anders aus. Wollen sie nochmals in den Aufstiegskampf eingreifen, dürfen sie sich keinen Ausrutscher leisten. Gleichzeitig müssen sie darauf hoffen, dass die Kirchberger im Verlaufe der Rückrunde Nerven zeigen und Punkte liegen lassen.

Vielleicht war es die 2:3-Niederlage zu Beginn der Saison gegen Ebnat-Kappel, welche die Bütschwiler Frauen so aus dem Tritt brachte, dass sie in der Folge eine mässige Vorrunde hinlegten. Ganz anders die Simonetti-Elf. Erstmals seit mehreren Jahren plagen die Ebnat-Kapplerinnen keine Abstiegssorgen.

Nun folgt das Rückspiel des Derbys. Und weil die Ebnater Frauen bisher lediglich zwei Punkte weniger als die Bütschwilerinnen gesammelt haben, könnte sich die Hierarchie im regionalen Frauenfussball bei einem Heimsieg Richtung Obertoggenburg verschieben.