Regionalfussball Mit dem neuen Cupformat: Die lokalen Vereine lancieren am Wochenende die Saison Eine Woche vor Meisterschaftsbeginn geht die Saison für die meisten lokalen Fussballteams mit dem ersten Pflichtspiel los. Die Cupspiele stehen auf dem Programm.

Sowohl im Cup als auch in der Meisterschaft kommt es zum Duell Ebnat-Kappel – Uzwil. Am Ball die Ebnaterin Dionne Kauf. Bild: Beat Lanzendorfer

So kurz war die Verschnaufpause für die Regionalfussballer noch nie: Sieben Wochen nach dem Saisonende geht es am Wochenende für die meisten lokalen Teams mit der neuen Spielzeit weiter. Eine Woche vor Meisterschaftsbeginn stehen sie im Ostschweizer Cup im Einsatz.

Für die Klubs dürfte der Cup einen höheren Stellenwert als in der Vergangenheit haben. Dies, weil dessen Format erneuert wurde: Statt einem Wettbewerb gibt es ab dieser Saison zwei regionale Cups – einer für die Mannschaften aus der 2. Liga und einer für jene aus der 3. bis 5. Liga. Wobei die Sieger beider Cups in die erste Hauptrunde des Schweizer Cups einziehen.

Für die Mannschaften der unteren Ligen bedeutet dies: Die Hürden für das grosse Los werden kleiner, muss doch keine 2.-Liga-Equipe mehr besiegt werden.

Beim Zweitligisten Wattwil Bunt sieht man die Vorteile der neuen Formel durchaus als sinnvoll an, benötigt es doch statt bisher sieben nur noch maximal fünf Siege für den Einzug in die erste Hauptrunde des Schweizer Cups. «Trotzdem geniesst die Meisterschaft bei uns absolute Priorität», sagt Trainer Patric Porchet.

In der ersten Runde erhielten die Toggenburger Winkeln zugelost. Weil sich der Gegner in der letzten Saison die Qualifikation für die erste Hauptrunde verdiente und am Samstag Concordia Basel aus der 2. Liga interregional empfängt, findet das Cupspiel Winkeln – Wattwil Bunt erst am kommenden Dienstag statt.

Im Cupwettbewerb der 3. bis 5. Liga haben die Toggenburger zumindest reisetechnisch Glück gehabt. Bütschwil, Kirchberg, Ebnat-Kappel und Neckertal-Degersheim dürfen zu Hause antreten. Drittligaaufsteiger Bütschwil bekommt es dabei mit Sargans zu tun, das der gleichen Liga angehört und die abgelaufene Meisterschaft auf Platz 7 beendete.

Mit Thusis-Cazis empfängt Neckertal-Degersheim (3.) ebenfalls einen Drittligisten. Die Bündner konnten sich als Tabellenzehnter der vergangenen Saison knapp vor dem Abstieg retten. Sowohl für Bütschwil als auch für die Neckertaler müsste die Aufgabe lösbar sein.

Vor überwindbaren Hürden stehen auch die Viertligisten Kirchberg und Ebnat-Kappel, die in der in einer Woche startenden Meisterschaft in der gleichen Gruppe um die Rückkehr in die 3. Liga kämpfen. Während Kirchberg Pfyn (4.) zu Gast hat, das letztes Jahr zu den Spitzenteams gehörte, darf Ebnat-Kappel auf dem Untersand gegen das etwas weniger stark eingestufte Rotmonten (4.) antreten.

Genossen die Herren aus dem Toggenburg in der ersten Cuprunde allesamt ein Freilos, galt es für die Bütschwiler Frauen bereits vor Wochenfrist ernst. Mit dem 9:0-Sieg in Winkeln entledigten sie sich ihrer Aufgabe souverän. Nun steht den Frauen aus der 2. Liga, die neu von Stefan Scherrer trainiert werden, auf dem Weg in den Viertelfinal am Sonntagnachmittag Drittligist Uznach im Weg.

Schwieriger gestaltet sich das Weiterkommen für Ebnat-Kappel (2.). Die Frauen von Neutrainer Lorenzo Simonetti empfangen am Sonntagmorgen mit Uzwil den amtierenden Cupsieger und das Überraschungsteam der letzten 2.-Liga-Saison.