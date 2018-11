Regionalfussball: Letzte Gelegenheit für Korrekturen Am Wochenende endet bis auf wenige Ausnahmen der Punktspielbetrieb der regionalen Fussballer. Nicht alle Toggenburger konnten in den vergangenen Monaten überzeugen. Beat Lanzendorfer

Bazenheid hat am letzten Wochenende Platz 1 in der Tabelle etwas leichtfertig verschenkt. Um nicht weiter an Terrain einzubüssen, braucht es am Samstag gegen die rote Laterne aus Wil einen Vollerfolg. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Bazenheid vor dem Derby gegen Wil 2

Bazenheid gehört nicht zu jenen Mannschaften, die im Herbst nicht zu überzeugen wussten. Trotzdem darf man nicht vorbehaltlos zufrieden sein.

Auf Siege gegen die Spitzenteams Kreuzlingen und Rüti folgten schlechtere Vorstellungen, die dazu beitragen, dass die Alttoggenburger mit ziemlicher Sicherheit nicht auf Platz 1 überwintern.

Aus eigener Kraft ist es sowieso nicht mehr zu schaffen. Drei Szenarien wären dazu nötig. Zum einen darf Leader Kreuzlingen in Uzwil nicht gewinnen. Dies ist im Bereich des Möglichen, denn die Untertoggenburger haben zuletzt ihre Form gefunden und aus drei Spielen sieben Punkte geholt.

Schwieriger wirds auf einen Ausrutscher von Balzers zu hoffen. Der 1.-Liga-Absteiger nimmt aktuell Platz 2 ein und gastiert in der Schlussrunde in Widnau. Weil der Widnauer Motor in den letzten Wochen arg ins Stocken geraten ist – es setzte drei Nuller in Serie ab – wäre es eine grosse Überaschung, sollte sich Balzers die drei Punkte nicht sichern.

Und dann wäre noch der Punkt, den die Bazenheider am meisten beeinflussen können. Das Spiel im Bergholz gegen Schlusslicht Wil 2. Wieder gegen das Schlusslicht, ist man geneigt zu sagen. Vor Wochenfrist war Frauenfeld ebenfalls Letzter.

Mit den drei gewonnenen Punkten auf dem Ifang schafften die Thurgauer den Anschluss ans hintere Mittelfeld. So etwas darf der Stefanachi-Elf nicht noch einmal passieren.

Wattwil Bunt möchte über dem Strich bleiben

Die zehn hat es Wattwil Bunt angetan. In zehn Spielen hat die Mannschaft zehn Tore erzielt und dabei zehn Punkte gesammelt. Je nach Spielverlauf wären die Zentrumsstädter durchaus zufrieden, wenn in den drei Sparten jeweils eine eins hinzukommt.

Dies würde bedeuten, dass man beim Tabellenvierten Arbon immerhin ein Unentschieden erreicht hat. Und falls Bischofszell sein Spiel gegen Winkeln am Sonntag nicht siegreich gestaltet, würde der Aufsteiger aus dem Toggenburg sogar auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern.

Ein Erfolg, auf dem sich aufbauen liesse und den Wattwilern viel Schwung für die Rückrunde gäbe.

Bütschwil gastiert zum Abschluss in Tobel

Tobel-Affeltrangen ist am letzten Wochenende das gelungen, was bei Bütschwil auch einmal erwartet wird: Ein Coup gegen einen Grossen. Der Sieg gegen Aufstiegsfavorit Eschenbach kam total unerwartet.

Er hat aber dazu beigetragen, dass der samstägliche Gegner der Bütschwiler vor der langen Pause nicht mehr auf eine Position unter dem Strich abstürzen kann. Ganz anders die Toggenburger. Nach der Niederlage gegen Wil geht das Zittern von neuem los.

Neckertal-Degersheim festigt Platz im Mittelfeld

Der Drittligist setzte am Dienstag ein starkes Lebenszeichen ab und bezwang Münchwilen mit 1:0. Mit den drei gewonnenen Punkten darf die Mannschaft wieder vermehrt nach vorne schauen.

Und plötzlich liegt zum Abschluss der Vorrunde sogar ein Podestplatz drin. Gewinnt Neckertal-Degersheim am Samstag in Aadorf und verliert tags darauf Münchwilen gegen Leader Schmerikon, würde die Danuser-Elf während der fünfmonatigen Winterpause Rang 3 einnehmen.

Ebnat-Kappler Frauen gegen Widnau

Weil Schlusslicht Buchs sein Herbstprogramm bereits hinter sich hat, bietet sich Ebnat-Kappel gegen Widnau die Möglichkeit, sich etwas Luft auf den letzten Platz zu verschaffen.

Neckertal-Bütschwil muss in die Verlängerung

Nach dem Sieg am Mittwoch gegen Linth-Schwanden muss die Gemeinschaft Neckertal-Bütschwil eine Zusatzschicht einlegen. Am 11. November reisen die Frauen zwecks Nachtragsspiel nach Domat-Ems.