Regionalfussball Bazenheid kämpft am Wochenende um Punkte gegen die SV Schaffhausen – drei andere Toggenburger möchten im Cup eine weitere Runde überstehen Im Toggenburger Fussball kehrt langsam Ruhe ein. Lediglich der FC Bazenheid spielt noch in der Meisterschaft. Im Ostschweizer Cup kämpft Wattwil Bunt gegen Herisau um den Einzug ins Halbfinale. Das gilt auch für die Frauen aus Ebnat-Kappel und das Team FF Toggenburg. Sie spielen gegeneinander um das Halbfinalticket.

Wenn die Wattwiler auch am Samstag nach dem Spiel gegen Herisau jubeln, haben sie den Vorstoss in den Halbfinal des Ostschweizer Cups geschafft. Bild: Beat Lanzendorfer

Fünf der neun Toggenburger Aktivteams haben die Winterpause angetreten. Während Bazenheid bis am 27. November noch drei Meisterschaftsspiele bestreitet, beschliessen Wattwil Bunt sowie die Frauen aus Ebnat-Kappel und das Team FF Toggenburg das Fussballjahr mit einem Cupspiel. Letztere zwei sogar mit einem Toggenburger Derby am Sonntagmorgen auf der Bütschwiler Breie.

Bazenheid ist Favorit gegen die SV Schaffhausen

Die Wege von Bazenheid und der SV Schaffhausen könnten unterschiedlicher nicht verlaufen sein. Während die Schaffhauser den Tritt in die Meisterschaft gut gefunden hatten und mit neun Punkten nach vier Runden der Spitzengruppe angehörten, blicken die Toggenburger auf den schlechtesten Saisonstart seit der Zugehörigkeit zur 2. Liga inter zurück.

Auf das 3:3 in Thalwil folgten vier Niederlagen am Stück. Von diesem Horrorszenario spricht auf dem Ifang aber längst niemand mehr. Danach setzte die Mannschaft zu einer Aufholjagd an und sammelte in sechs Spielen 15 Zähler. Im selben Zeitraum gab es für die SV Schaffhausen nur noch fünf Punkte. Dies führte dazu, dass die Bazenheider den Fast-Aufsteiger der vergangenen Saison (es fehlten zwei Punkte) in der Tabelle mittlerweile überholt haben.

Und weil Trainer Daniel Bernhardsgrütter beim Personal die Qual der Wahl hat und ihm praktisch alle Spieler zur Verfügung stehen, sollte sich daran nichts ändern. Bazenheid geht aufgrund der Formkurve sicherlich als Favorit ins zweitletzte Heimspiel des Jahres. Anpfiff am Samstag auf dem Ifang ist um 17.30 Uhr.

Wattwil Bunt möchte in den Cup-Halbfinal

«Wir möchten jedes Spiel gewinnen, egal, wer der Gegner ist», sagt Wattwil-Bunt-Trainer Jan Rüeger. Beim Toggenburger Zweitligisten ist nach den Resultaten der vergangenen Wochen eine kleine Euphorie ausgebrochen. Nach zuletzt 13 Punkten aus fünf Spielen überwintert die Mannschaft in der Gruppe 2 auf Platz 5.

Den Schwung möchte man nun mitnehmen und mit einem Sieg gegen Herisau in den Halbfinal des Ostschweizer Cups vorstossen. Die Vorzeichen sind nicht die schlechtesten: Die Appenzeller sind in diesem Herbst nie wirklich in die Gänge gekommen und belegen zusammen mit St.Margrethen einen der beiden Abstiegsplätze in der 2. Liga Gruppe 1. Der Auftritt ist für beide Mannschaften der letzte in diesem Jahr.

Ungewöhnlich ist die Anspielzeit: Weil es im Ostschweizer Cup ab dem Viertelfinal bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit zu einer Verlängerung kommt – in den Runden zuvor kam es jeweils direkt zum Elfmeterschiessen –, ist der Anpfiff am Samstag wegen der fehlenden Beleuchtung auf der Grüenau schon um 13.30 Uhr.

Ein Toggenburger Cup-Derby bei den Frauen

Weil der Untersand in Ebnat-Kappel bereits in den Winterschlafmodus versetzt wurde, findet das Cupspiel Ebnat-Kappel Frauen – FF Toggenburg nicht wie ursprünglich vorgesehen im Obertoggenburg, sondern am Sonntagmorgen um 11 Uhr auf dem Bütschwiler Kunstrasen statt.

Dazu sagt FF-Toggenburg-Trainer Stefan Scherrer: «Wir möchten im Mai 2023 im Endspiel stehen, dafür sind aber noch zwei Siege nötig, einer davon gegen Ebnat-Kappel.» Seine Aussage soll aber nicht überheblich wirken, denn über den Gegner spricht er in höchsten Tönen: «Ebnat-Kappel hat eine gute Vorrunde gespielt und hat gegenüber der vergangenen Saison weitere Fortschritte erzielt. Ich gehe von einem umstrittenen Kampf aus.»

Dabei ruft der Trainer des souveränen 2.-Liga-Spitzenreiters den Vergleich vom 23. August in Erinnerung: «Wir mussten schon alle Kräfte mobilisieren, um uns in der Meisterschaft mit 3:1 durchzusetzen.»