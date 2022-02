Regionalfussball Klare Angelegenheit: Der FC Bazenheid kassiert am Samstag im Testspiel beim FC Uzwil eine deutliche 0:4-Niederlage Erstligist Uzwil präsentiert sich weiterhin in guter Frühform. Nach dem 2:2 gegen Brühl und dem 5:2 gegen die SV Schaffhausen folgt ein 4:0 gegen Bazenheid. Die Mannschaft aus der 2. Liga interregional zeigte durchaus gute Ansätze, das Resultat geht trotzdem in Ordnung.

Der FC Uzwil, am Ball Michel Lanker, bleibt nach dem klaren Derbysieg gegen Bazenheid auch nach dem dritten Testspiel des Jahres ungeschlagen. Bild: Beat Lanzendorfer

Es war lediglich ein Test zwischen Uzwil und Bazenheid am Samstagnachmittag auf der Rüti in Henau. Trotzdem war das Derby besonders in der Startphase etwas hitzig. Im weiteren Verlauf der Partie beruhigten sich dann die Gemüter.

Am Sieg der Einheimischen gibt es nichts zu rütteln. Nebst den vier Toren verschoss Orcun Cengiz einen Elfmeter, traf Luca Lanzendorfer den Pfosten und vergaben diverse weitere Akteure sogenannte Hochkaräter.

Für Uzwil-Trainer Armando Müller hat das Spiel seinen Zweck erfüllt: «Es war für meinen Geschmack teilweise zu harzig. Man hat gespürt, dass es ein Derby war. Die Intensität war aber gut und auch mit dem Zweikampfverhalten meiner Mannschaft bin ich zufrieden. Wichtig war, kein Gegentor zu erhalten. Als Oberklassiger muss es unser Anspruch sein, dass man eine Differenz sieht, ich denke, das ist uns gelungen.»

Bernhardsgrütter ärgert sich über Geschenke

Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter bemängelte speziell die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit. «Da haben wir keinen Zweikampf gewonnen. Spielerisch mussten wir uns aber nicht verstecken und drei der vier Gegentore waren Geschenke von uns.» Die Gäste hatten ihre beste Phase nach Wiederbeginn, als Roman Scardanzan eine gute Chance ungenutzt liess.

Davor und danach waren die Einheimischen aber das bessere Team. Zum Mann des Spiels avancierte Getuart Asani, er traf dreimal. Für das vierte Tor zeichnete sich Luca Lanzendorfer verantwortlich.