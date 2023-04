Regionalfussball Kann Bütschwil Platz 1 in der 3. Liga verteidigen und nimmt die Krise bei FF Toggenburg ein Ende – diese und weitere Fragen werden am Wochenende beantwortet Die Bäume wachsen auch bei den Toggenburger Vereinen nicht in den Himmel. Mit vier Niederlagen, zwei Unentschieden und lediglich einem Sieg fiel die Bilanz am letzten Wochenende mässig aus. Nun soll es in den kommenden Tagen wieder aufwärts gehen.

Die Bütschwiler möchten ihren Höhenflug gegen Wängi fortsetzen. Rechts Severin Gübeli, beim Kopfball Sandro Brunner. Bild: Beat Lanzendorfer

Die bisher überaus erfolgreiche Saison der Toggenburger Fussballerinnen und Fussballer erhielt am letzten Wochenende einen Dämpfer. Nur eines von sieben im Einsatz stehenden Teams konnte einen Sieg feiern. So geht es weiter:

Dardania St.Gallen, der nächste Gegner der Bazenheider, hat eine erstaunliche Entwicklung hinter sich. 2021 noch in der 3. Liga, schaffte der Verein innert zwei Jahren den Durchmarsch in die 2. Liga Inter. Und hier reitet die Mannschaft weiterhin auf einer Erfolgswelle. Nach Startschwierigkeiten und einem Trainerwechsel belegt man aktuell Platz 3. So einfach wie in der Vorrunde, als die Bazenheider mit 4:1 gewannen, dürfte es am Samstag auf dem Gründenmoos also kaum wieder werden.

Der Vergleich zwischen Wattwil Bunt und Henau am Samstag auf der Grüenau ist auch das Duell zweier Überraschungsteams. Beiden wurde in der regionalen 2. Liga wenig Kredit eingeräumt. Nun spielt der Tabellenfünfte gegen den -dritten. Allerdings gilt anzumerken, dass die Formkurve speziell bei Henau nach unten zeigt. Die Mannschaft holte in den drei Frühjahrsspielen erst zwei Punkte. Bei Wattwil Bunt sind es immerhin vier.

Drei Spiele neun Punkte lautet die Bilanz der Kirchberger (3. Liga) in diesem Jahr. Mit Neckertal-Degersheim kommt nun eine Mannschaft auf die Sonnmatt, gegen welche die Esposito-Elf in der Vorrunde eine der drei bisherigen Saisonniederlagen bezog. Obwohl die Truppe von Trainer Markus Danuser am letzten Wochenende gegen Aufstiegskandidat Zuzwil mit 1:4 verlor, präsentiert sie sich in guter Frühjahrsform. Die Siege gegen Münchwilen und Berg bestätigen diese Aussage.

Bütschwil hat am letzten Sonntag eindrücklich demonstriert, weshalb die Mannschaft zurecht an der Tabellenspitze der 3. Liga steht. Trotz 2:4-Rückstand in Sirnach holte sie noch einen Punkt. Das widerspiegelt die Moral und den Kampfgeist, die in der Mannschaft stecken. Nun folgt mit Wängi ein weiterer ambitionierter Verein, der allerdings bisher hinter den Erwartungen geblieben ist und mit grossem Rückstand Platz 4 belegt. In der Hinrunde trennten sich die zwei Teams 2:2.

Viertligist Ebnat-Kappel büsste am letzten Wochenende in der elften Runde beim 4:4 gegen Uzwil 3 erstmals Punkte ein. Vor der nächsten Partie am Freitagabend in Zuzwil zeigt sich Trainer Andi Büsser aber zuversichtlich: «Das Unentschieden war ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt, meine Jungs wissen nun, dass sie nicht nachlassen dürfen.»

Wann gibt es in diesem Jahr endlich die ersten Punkte für die Frauen des Teams FF Toggenburg? Beim einst stolzen Leader ist die Sicherheit abhandengekommen. Nun geht es ins Bündnerland zum Zweitletzten, Ems. Kann die Trendwende auch jetzt nicht eingeläutet werden, wäre das Thema Aufstieg wohl endgültig gegessen.

Nach dem Sieg unter der Woche gegen Schlusslicht Weinfelden-Berg bekommen die Ebnater Frauen am Sonntag eine höhere Hürde vorgesetzt. Sie gastieren bei 2.-Liga-Leader Widnau. Zur gleichen Affiche kommt es am 14. Mai, wenn sich Ebnat-Kappel und Widnau im Cupfinale gegenüberstehen.