Regionalfussball Jetzt hat es Wattwil Bunt wieder einmal erwischt: Der Toggenburger Zweitligist verliert beim Spitzenreiter Arbon diskussionslos mit 0:3 Während sieben Runden in Serie blieb Wattwil Bunt in der regionalen 2. Liga ungeschlagen. Dies nährte die Hoffnung, dass die Mannschaft auch bei Spitzenreiter Arbon für eine Überraschung gut ist. Die Hoffnungen hielten aber nicht lange an. Das deutliche Verdikt (0:3) stand bereits bei Halbzeit fest.

Marvin Romer, rechts, und seine Mitspieler mussten den Platz erstmals seit Oktober 2022 wieder einmal als Verlierer verlassen. Bild: Beat Lanzendorfer

Über die Winterpause hinweg hatte sich Wattwil Bunt eine Serie erarbeitet, in der die Mannschaft während sieben Meisterschaftsspielen in Folge ohne Niederlage blieb. Dieser positive Lauf wurde am frühen Samstagabend auf dem Stacherholz in Arbon jäh gestoppt. Aufsässig in den Zweikämpfen, starteten die Toggenburger vorerst vielversprechend in die Auswärtspartie. Dabei unterliefen ihnen aber Fehler, die man sich gegen einen derart starken Gegner nicht erlauben kann.

Das Unheil begann schon nach 17 Minuten. Bei einer Standardsituation unterschätzte Torhüter Giuliano Cucinelli eine Flanke. Davon profitierte am zweiten Pfosten Damian Bont, dessen Kopfball via Torumrandung zum 1:0 für Arbon über die Linie kullerte. Ein fataler Fehlpass bei einem eigenen Freistoss wurde in der 24. Minute zur perfekten Vorlage für Miran Saliji zum 2:0 für die Platzherren.

Die abgeklärt auftretenden Arboner setzten vor der Pause gar noch einen darauf. Nach einer frühen Balleroberung überlief Kevin Bärlocher auf der linken Seite seinen Gegenspieler und konnte zum 3:0 einschiessen.

Zumindest defensiv stabilisiert

Definitiv ein gebrauchter Abend wurde es für das Team aus dem Toggenburg, als direkt nach dem Seitenwechsel Haxhi Shala mit der Ampelkarte vom Platz gestellt wurde. Er hatte sich wohl zu sehr über eine Entscheidung des Schiedsrichters, die ihm Gelb eingebracht hatte, enerviert.

Mit einem Mann weniger gelang den Wattwilern immerhin eine Leistungssteigerung, sie liessen defensiv praktisch nichts mehr anbrennen. Allerdings gelang es ihnen in der Offensive nicht, die Verteidigung des Leaders vor grössere Probleme zu stellen. So blieb es beim verdienten 3:0 für den Aufstiegsanwärter. Somit hat Wattwil Bunt erstmals seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres und dem Gastspiel in Romanshorn wieder einmal ein Meisterschaftsspiel verloren.