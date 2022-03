Regionalfussball In Wattwil ist das neue Bijou der Fussballer bald bezugsbereit – warum auf der Grüenau der Genuss des Bieres und der Wurst bald auch sitzend möglich ist Pünktlich zur diesjährigen Heimpremiere der ersten Mannschaft am 3. April gegen die zweite Uzwiler Mannschaft soll der neue Klubraum seinen Betrieb aufnehmen.

Der neue Klubraum des Wattwiler Fussballklubs ist ab April bezugsbereit. Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Zeit wird kommen, in der auf der Grüenau in Wattwil wieder Fussball gespielt wird und die Fans in gemütlicher Runde ein Bier trinken und eine Bratwurst geniessen können.» Dies sagte Wattwil Bunt-Sportchef Albert «Gusti» Geiger im Februar 2021, als wegen der Corona-Einschränkungen vieles nicht möglich war. Die Planungen für einen neuen Klubraum liefen aber trotzdem auf Hochtouren.

Der Genuss des Bieres sowie der Bratwurst war im letzten Jahr schon bald wieder möglich. Was im laufenden Jahr als weitere Annehmlichkeit hinzu kommt: Der neue Klubraum ist praktisch fertiggestellt. Können die letzten Innenarbeiten abgeschlossen werden, soll er bei der diesjährigen Heimpremiere der ersten Mannschaft am 3. April gegen das zweite Uzwiler Team in Betrieb gehen.

Grüenau bleibt die Heimat

Die Einweihung des Klubraumes ist aber lediglich eines von zwei Ereignissen, auf das die Wattwiler Fussballer mit Vorfreude blicken. Im Herbst soll auch die Sporthalle Rietwis und daran angrenzend ein Kunstrasen- sowie ein Naturrasenfeld vollendet sein. Auf ersterem sind Fussballspiele bis zur 1. Liga möglich. Das Rasenspielfeld entspricht jener Grösse, dass darauf Meisterschaftsspiele im 9er-Fussball ausgetragen werden können. Dazu sagt «Gusti» Geiger:

Albert «Gusti» Geiger, Sportchef FC Wattwil Bunt. Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Eröffnung der Sportanlage bietet uns ganz neue Möglichkeiten. Durch die Beleuchtung sind Trainings in den Abendstunden möglich.»

Ähnlich sei es während des Meisterschaftsbetriebs, bei dem ab Herbst Spiele wegen des künstlichen Lichts während der Woche angesetzt werden könnten. Trotzdem betont Geiger: «Unsere Heimat bleibt die Grüenau, auf der wir nach Möglichkeit unsere Heimspiele austragen werden. Auch darum haben wir die Realisierung des neuen Klubraums vorangetrieben.»

Nach dem Spatenstich im August 2021 sei alles planmässig verlaufen. Was jetzt noch erledigt werden müsse, seien kleinere Arbeiten im Innenbereich. Die leichte Verzögerung begründet Geiger mit Lieferproblemen, mit denen sich die Handwerker konfrontiert sahen. Trotzdem ist der Wattwiler Sportchef zuversichtlich, dass der Zapfhahn am ersten Aprilwochenende in Betrieb ist und die Würste nicht kalt gegessen werden müssen.

Benutzer des Skaterparks profitieren auch

Nebst dem neuen Klubraum sind Stehrampen entstanden, auf denen die Matchbesucher einen besseren Überblick auf das Spielfeld erhalten. Im Weiteren bieten im Aussenbereich ein Vorplatz und eine Terrasse Raum für Sitzplätze.

Während vieler Jahre hat er gute Dienste geleistet, nun hat der Getränkewagen ausgedient. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Innere des unbeheizten Klubraums besteht aus einem Office sowie einem Klublager. Zusätzlich wurden Toiletten, dazu zählt auch ein rollstuhlgängiges WC, eingebaut. Die sanitarischen Einrichtungen können auch von den Besucherinnen und Besuchern des angrenzenden Skaterparks genutzt werden.

Das Gebäude ist so konzipiert, dass eine Getränke- und Essensausgabe bei Bedarf auch möglich ist, ohne dass das Innere des Klubraumes betreten werden muss. Ein Faktor, der nach den gemachten Erfahrungen mit Corona nicht zu verachten ist. Der Klubraum mit seinem gesamten Aussenbereich weist eine Fläche von 210 Quadratmetern auf.