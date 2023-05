Regionalfussball In der Gruppe 4 der 3. Liga zeichnet sich ein spannender Aufstiegskampf ab – mitten drin sind die Toggenburger Klubs Bütschwil und Kirchberg Der FC Bütschwil ist im Sommer 2021 nach zweijähriger Abstinenz in die 3. Liga zurückgekehrt. Kirchberg benötigte nach dem Abstieg 2017 sogar fünf Anläufe, um wieder in die 3. Liga zurückzukehren. Nun könnte es für einen der beiden sogar in die regionale 2. Liga gehen.

Die roten Bütschwiler haben gut lachen. Sie sind nach 16 von 22 Meisterschaftsrunden noch immer ungeschlagen. Von links: Fabian Brändle (hinten), Severin Gübeli, Raphael Fust und Captain Daniel Fäh. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Toggenburg steht zurzeit die 3. Liga im Blickfeld, wo sich in der Gruppe 4 ein Dreikampf um den Aufstieg abzeichnet. So geht es am Wochenende weiter.

FC Bazenheid: Revanche für das ärgerliche 0:1

In der Vorrunde wurde der Aufwärtstrend der Bazenheider in der 2. Liga Inter nach drei Siegen durch ein 0:1 gegen Rorschach-Goldach jäh gestoppt. Mittlerweile hat sich das Blatt aber zugunsten der Bazenheider gewendet. Während sie auf Platz 4 vorgeprescht sind, ist Rorschach-Goldach auf Position 10 zurückgefallen. Nun peilen die Toggenburger auswärts den zehnten Saisonsieg an, womit sie weiterhin dem Spitzenfeld angehören würden.

FC Wattwil Bunt: Rückkehr auf den Podestplatz

Durch die Niederlage gegen Eschenbach haben die Wattwiler auf Kosten von Henau in der Tabelle der 2. Liga Gruppe 2 den Podestplatz eingebüsst. Nun gilt es gegen Romanshorn, wieder an die vorangegangenen Erfolge anzuknüpfen, wobei mit Gegenwehr zu rechnen ist, weil der Gegner vom Sonntag auf der Grüenau den definitiven Ligaerhalt noch nicht gesichert hat. In der Vorrunde mussten sich die Wattwiler mit 2:3 geschlagen geben.

FC Kirchberg: Die Ungeschlagenheit fortsetzen

Der FC Kirchberg hat zurzeit einen Lauf, den er auch gegen Zuzwil, den Tabellenzweiten der 3. Liga Gruppe 4, fortsetzen möchte. Dazu sagt Trainer Esposito: «Mit den zwei Siegen im Herbst, haben wir sechs Mal hintereinander gewonnen. Keine schlechte Bilanz für einen Aufsteiger.» Diese wird nur noch von der Heimbilanz getoppt. Kirchberg holte in den bisherigen acht Heimspielen 22 Punkte. Einzig beim Saisonstart gegen Sirnach gab es beim 3:3 ein Unentschieden.

FC Bütschwil und FC Neckertal-Degersheim: Vom Nachbarn gejagt

3.-Liga-Leader Bütschwil hat nach einem kurzen Zwischentief mit dem 7:0 in Münsterlingen die richtige Antwort gegeben. Nun droht Ungemach vom Nachbarn. Die Neckertaler können als Tabellensechster ohne Druck auftreten und würden dem ungeschlagenen Tabellenführer in der 17. Runde gerne die erste Saisonniederlage zufügen.

FC Ebnat-Kappel: Jetzt droht Gefahr von hinten

Nach drei Spielen mit nur einem Punkt ist der einst komfortable Vorsprung der Ebnater in der 4. Liga auf zwei Zähler zusammengeschrumpft. Am Wochenende droht nun gar der Verlust der Tabellenspitze. Kommt die Büsser-Elf bei Schlusslicht Flawil 2 nicht über ein Unentschieden hinaus und gewinnt Wil gegen Frauenfeld, wären die beiden Top-Teams der Liga vier Runden vor Saisonschluss und eine Woche vor dem Direktduell punktgleich.

FF Toggenburg: Der Aufstieg ist fast ausser Reichweite

Am Dienstag ist das eingetroffen, was zu erwarten war: 2.-Liga-Spitzenreiter Widnau hat Ems mit 5:1 besiegt und den Vorsprung auf FF Toggenburg auf sechs Punkte vergrössert. Bei noch fünf ausstehenden Spielen und der Widnauer Dominanz, dürfte es für FF Toggenburg schwierig werden, die Tabellenspitze zurückzuerobern. Für den am Montag freigestellten Stefan Scherrer wird Marc Ott bis Ende Saison an der Linie stehen. Er hat das Traineramt bisher mit Scherrer geteilt.

FC Ebnat-Kappel Frauen: Letztes Spiel vor dem Cupfinal

Eine Woche vor dem Höhepunkt des Jahres – die Ebnater Frauen bestreiten am 14. Mai das Ostschweizer Cupfinale gegen Widnau – steht das Auswärtsspiel in Ems auf dem Programm. Schaffen die Obertoggenburgerinnen beim Vorletzten der 2.-Liga-Tabelle einen Sieg, klettern sie nach Verlustpunkten auf einen Podestplatz.