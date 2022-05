Regionalfussball Im Toggenburger Fussball zeichnet sich für eine Mannschaft eine heisse Schlussphase ab – so sieht das Programm am Wochenende aus Drei Runden vor dem Ende der Saison 2021/2022 sind alle Entscheide, in denen die Fussballklubs des Toggenburgs entscheidenden Einfluss nehmen können, gefallen. Einzig Wattwil Bunt muss wohl bis zur letzten Minute die Konzentration hochhalten.

Im regionalen Fussball, hier das Spiel Red Star ZH – Bazenheid vom Herbst 2021, wird am Wochenende die Schlussphase der Meisterschaft lanciert. Bild: Beat Lanzendorfer

Das letzte Mai-Wochenende ist zugleich der Auftakt zur Schlussphase der regionalen Fussballmeisterschaft. Mit Ausnahme von Wattwil Bunt, das gegen den Absturz in die 3. Liga ankämpft, ist die Sache für die anderen Toggenburger Vertreter praktisch gelaufen.

Zweitligist Wattwil Bunt hat bisher 19 Punkte gesammelt, was im Zwölferfeld den vorletzten Platz ergibt. Mit einem Punkt mehr belegt Schmerikon Rang 10, der ausreicht, um die Liga zu halten. Nun folgt das Direktduell. Der Sieger bringt sich in eine gute Ausgangslage vor den zwei Schlussrunden.

Sollten die Toggenburger allerdings verlieren, wird es schwierig. Dann würde der Rückstand zum Strich wohl auf vier Punkte anwachsen. Auch deshalb, weil man davon ausgehen kann, dass Linth 04 (21 Punkte) gegen das in diesem Jahr noch punktelose Sirnach einen Vollerfolg einfährt.

Das 1:1 in der Vorrunde gegen 1.-Liga-Absteiger Red Star ZH war eine der besten Saisonleistungen der Bazenheider (2.Liga interregional). Nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase haben sich die Zürcher klammheimlich auf Platz 3 vorgearbeitet. Bazenheid kann zwar nicht mehr in die Aufstiegsentscheidung eingreifen, der Anreiz, einen weiteren Anwärter für die 1. Liga zu ärgern, dürfte aber durchaus vorhanden sein.

In der Gruppe 4 der 3. Liga bleibt der Kampf um den Aufstieg zwischen Flawil und Brühl 2 weiter spannend. Dahinter haben sich Bütschwil und Neckertal-Degersheim im acht Mannschaften umfassenden Mittelfeld eingereiht. Für beide geht es lediglich darum, sich noch einige Positionen nach vorne zu arbeiten.

Ebnat-Kappel gastiert am Samstag in Eschlikon, Kirchberg hat am Dienstag Wängi 2 zu Gast. Weil vorne und hinten alles klar ist (Kirchberg steigt auf, Wattwil Bunt 2 hat sich schon vor geraumer Zeit zurückgezogen), ist die Spannung etwas draussen.

Leider stehen auch die Toggenburger Frauen bei den wichtigen Entscheiden im Abseits. Während Ebnat-Kappel gegen Spitzenreiter Widnau auf dem Untersand als klarer Aussenseiter antritt, werden von den Bütschwilerinnen drei Punkte in Ems erwartet.