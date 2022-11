Regionalfussball Im Abschluss gesündigt: Drittligist Neckertal-Degersheim muss sich trotz Chancenplus gegen Münsterlingen mit 3:5 geschlagen geben Im letzten Spiel der Hinrunde gastierte Neckertal-Degersheim am Samstag bei Tabellennachbar Münsterlingen. Statt mit einem Sieg die Thurgauer in der Tabelle überholen zu können, beträgt der Rückstand nach dem ärgerlichen 3:5 nun vier Punkte.

Es war zum Verzweifeln. Matthias Rüegg, rechts, schoss zwar zwei Tore, liess aber weitere Grosschancen ungenutzt. Bild: Beat Lanzendorfer

Neckertal-Degersheim beendet die Vorrunde mit einer 3:5-Niederlage in Münsterlingen. Die Spieler müssen sich an der eigenen Nase nehmen, dass es nicht zum fünften Saisonsieg reichte.

Damit treten die Neckertaler als Tabellensiebter die Winterpause an. Zur Spitze fehlen 15 Punkte, auf den Abstiegsplatz beträgt die Reserve elf Zähler. Aussichten, die auf einen sorglosen Frühling schliessen lassen.

Trainer Markus Danuser zeigt sich verärgert

Neckertal-Degersheim-Trainer Markus Danuser war nach dem ärgerlichen Nuller an den Gestaden des Bodensees ziemlich bedient: «In den ersten 15 Minuten versagten wir kläglich. Meng schoss lediglich an die Latte, Rüegg verfehlte aus sechs Metern das Tor und Bosshard traf das leere Gehäuse nicht, als ihm der Ball unglücklich versprang.»

Dies hatte zur Folge, dass die Einheimischen durch Meister in Führung gingen. Rüegg konnte zwar ausgleichen, Münsterlingen wusste darauf aber durch Beck eine Antwort und lag wieder vorne. Erneut Rüegg schaffte den Ausgleich. Das war es aber noch nicht in Halbzeit 1. Hartnik brachte das Heimteam nach 36 Minuten zum dritten Mal in Front.

Hartnik und Özdemir liessen das Heimteam nach dem Seitenwechsel noch zweimal jubeln. Weil Neckertal-Degersheim nur noch ein Treffer durch Bürkler gelang, musste die Mannschaft ohne Punkte die Heimreise antreten.

Eine unglückliche Niederlage, die sich die Neckertaler durch unnötige Stellungsfehler selber zuschreiben müssen. Hinzu kommt die mangelnde Chancenverwertung, denn Rüegg allein hätte fünf Tore machen können.